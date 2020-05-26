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Türkiye'nin hamlesi Libya'da dengeleri değiştirdi! Malta'ya kaçtılar

Son dakika haberi... Türkiye, yaptığı hamlelerle stratejik Libya'da tüm dengeleri değiştirdi. Amerikan New York Times, Türkiye'nin sevkiyatının Libya'ya ulaşmasını önlemekle görevlendirilen paralı askerlerin, darbeci Hafter'le anlaşamayarak Malta'ya gittiğini duyurdu. New York Times gazetesi, geçen yıl yaz aylarında Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için dört ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiğini yazdı. Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinden üst üste darbe alan ve geri çekilmeye başlayan savaş ağası General Halife Hafter'in, tepetaklak olan planı ortaya çıktı. İşte detaylar.

26.05.2020 11:12 - Son Güncelleme: 26.05.2020 11:12
Türkiye'nin hamlesi Libya'da dengeleri değiştirdi! Malta'ya kaçtılar

Türk güçleri devreye girmeden aylarca ilerlediler, birçok yeri ele geçirip ülkenin başkentini kuşattılar. Dünyanın gözünü kapatarak takip ettiği gelişmeler, Türkiye'nin bir hamlesiyle değişti.

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Türkiye'nin hamlesi Libya'da dengeleri değiştirdi! Malta'ya kaçtılar

Milliyet'in haberine göre Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinden üst üste darbe alan ve geri çekilmeye başlayan savaş ağası General Halife Hafter'in, tepetaklak olan planı ortaya çıktı.

Türkiye'nin hamlesi Libya'da dengeleri değiştirdi! Malta'ya kaçtılar

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, geçen yıl yaz aylarında Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için dört ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiğini yazdı. Ancak gazeteye göre Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir soruşturma, askerlerin Hafter'le yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Libya'da sadece dört gün kalıp Malta'ya gittiklerini ortaya çıkardı.

Türkiye'nin hamlesi Libya'da dengeleri değiştirdi! Malta'ya kaçtılar

Declan Walsh imzalı haberde, BM Güvenlik Konseyi'ne Şubat ayında sunulan gizli bir raporda, paralı askerlerle ilgili organizasyonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldığı, bu ülkedeki gizli bazlı şirketlerin de operasyona finansman sağladığı belirtiliyor.

Türkiye'nin hamlesi Libya'da dengeleri değiştirdi! Malta'ya kaçtılar

Şirketleri kontrol ettiği ya da kısmen sahibi olduğu belirtilen isim ise Avustralyalı iş adamı ve eski savaş uçağı pilotu Christiaan Durrant. Onun çok yakını olduğu vurgulanan kişi de Trump yönetimiyle yakın ilişkileriyle bilinen ABD'nin en ünlü paralı asker organizatörü Erik Prince. BM, Prince'in Libya'daki başarısız paralı asker operasyonunda rol oynayıp oynamadığını soruşturuyor. Prince ise iddiaları reddediyor.

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