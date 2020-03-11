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Son dakika: koronavirüsü küresel salgın ilan etti

Son dakika haberine göre, , Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "" kararını açıkladı.

  • Dünya
  • 11.03.2020 19:41
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 20:21
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DSÖ'den flaş koronavirüs kararı

(DSÖ), Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuştu.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.

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