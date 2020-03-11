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Koronavirüsten ölen Devrim Muhafızlarının cenaze törenindeki görüntüler dünyayı şoke etti!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler , ve oldu. İtalya’da can kaybı 631’e çıkarken İran’da ise bir günde 54 hasta hayatını kaybetti. İran’dan gelen son dakika görüntülerdeki cenaze töreni ise dünyayı şoke etti.

  • Güncel
  • 11.03.2020 07:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 07:36
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Dünyaya korku yayan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 4 bin civarında insanın ölümüne neden olan salgın, 113 binden fazla insanda görüldü. Her geçen bilançonun ağırlaştığı corona virüsü nedeniyle İran'da bir günde 54 kişi hayatını kaybederken, İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 631'e çıktı. İtalya ve İran'dan her geçen gün dehşete düşüren fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak İran'da bir cenaze töreninde çekilen o görüntüler dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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