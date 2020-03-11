Dünyaya korku yayan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 4 bin civarında insanın ölümüne neden olan salgın, 113 binden fazla insanda görüldü. Her geçen bilançonun ağırlaştığı corona virüsü nedeniyle İran'da bir günde 54 kişi hayatını kaybederken, İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 631'e çıktı. İtalya ve İran'dan her geçen gün dehşete düşüren fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak İran'da bir cenaze töreninde çekilen o görüntüler dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…