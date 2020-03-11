Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Kaç kişiye bulaştı?
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve kısa bir sürede hızlı bir şekilde dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, her canlıyı tehdit ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı. Peki dünya genelinde neler oluyor? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı? İşte dünya genelindeki son durum...
11.03.2020 12:03
- Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
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