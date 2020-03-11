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Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Kaç kişiye bulaştı?

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve kısa bir sürede hızlı bir şekilde dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, her canlıyı tehdit ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı. Peki dünya genelinde neler oluyor? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı? İşte dünya genelindeki son durum...

11.03.2020 12:03 - Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Kaç kişiye bulaştı?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 119 bini geçti.

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Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Kaç kişiye bulaştı?

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'de koronavirüs görüldüğünü açıklamıştı.

Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Kaç kişiye bulaştı?

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncelledi.

Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Kaç kişiye bulaştı?

66 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtildi.

Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten ölen sayısı kaç? Kaç kişiye bulaştı?

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Çin ana karasında 3 bin 158,

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3,

İtalya'da 631, İran'da 291,

Güney Kore'de 61,

İspanya'da 36,

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