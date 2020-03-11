Son dakika: Sınırda koronavirüs alarmı! Termal kamera ile tek tek...

GÜRBULAK SINIR KAPISI'NDAKİ ÖNLEMLER SÜRÜYOR

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda yurda giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeriye alınıyor. Termal taramadan geçirilen tüm vatandaşlar, daha sonra gümrükte görevli 50 sağlık görevlisince belirtileri olmasa dahi titiz bir muayeneden geçiriliyor.