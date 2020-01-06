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  • 06.01.2020 11:52
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52

- geriliminde tarafını seçti

ile arasında tırmanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan , İran'a karşı ABD sunun Pakistan topraklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya "Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

ABD-İran geriliminde Pakistan tarafını seçti

, askerlerinin 'a karşı Pakistan topraklarını kullanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Pakistan, başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek." dedi.

Pakistan Sözcüsü Asıf Gafur, ABD askerlerinin İran'a karşı Pakistan topraklarını kullanmasının söz konusu olmadığını belirtti. ARY News televizyonuna konuşan Gafur, İran ile ABD arasında çatışma yaşanması durumunda Pakistan'ın savaşın parçası olmayacağını söyledi. Gafur, Pakistan'ın sadece barışın sağlanması için görev alacağını kaydetti.

"İSTİKRAR SAĞLANSIN" ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İranlı general 'nin öldürülmesine ilişkin Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'yı bilgilendirdiğini aktaran Gafur, Bajva'nın da ve İran'la ilgili konularda istikrar sağlanması yolunda her türlü adımın Pakistan tarafından atılacağını Pompeo'ya ilettiğini ifade etti.

"BUNLAR SOSYAL MEDYA DEDİKODULARI"
Gafur, Pakistan'ın İran'a karşı ABD'nin yanında yer alıp almayacağına ve İran'a karşı ABD ordusunun Pakistan topraklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, "Bunlar sosyal medya dedikoduları. Pakistan başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek ve bölgede barışın hakim olması için çalışacaktır. Pakistan, yalnızca barışçıl girişimleri destekleyecektir. Umarız bölgemiz bir savaşa daha sürüklenmez." şeklinde yanıt verdi.

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