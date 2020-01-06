İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin füzeli saldırısı sonucu öldü.
HAMANEY AĞLADI
Süleymani'nin cesedi Irak'ta dolaştırıldıktan sonra dün İran'a getirildi. Cenaze namazı bu sabah başkent Tahran'da kılındı.
Kasım Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı.
Hamaney'in cenaze namazı sırasında ağladığı da görüldü.
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