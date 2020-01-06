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  • 06.01.2020 09:56
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:56

'nin cenaze namazını kıldıran Hamaney gözyaşlarını tutamadı!

’ın ’daki kılıcı olarak bilinen komutan ’nin tarafından öldürülmesi ülkeyi yasa boğdu. Bir yandan intikam yeminleri eden İran, bir yandan da Süleymani için törenler düzenlemeye devam ediyor. İran’ın başkenti ’da düzenlenen törende cenaze namazını dini lider Hamaney kıldırdı. Hamaney’in namaz sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Hamaney gözyaşlarını tutamadı!

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece 'ın başkenti 'ta 'nin füzeli saldırısı sonucu öldü.

HAMANEY AĞLADI
Süleymani'nin cesedi Irak'ta dolaştırıldıktan sonra dün İran'a getirildi. Cenaze namazı bu sabah başkent 'da kılındı.

Kasım Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı.

Hamaney'in cenaze namazı sırasında ağladığı da görüldü.

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