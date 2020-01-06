İşte Kasım Süleymani hakkında bilinmeyenler!
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı Kasım Süleymani'nin öldürüldü. İran intikam yeminleri ederken ABD tehditlerine devam etti. ABD ve İran arasındaki gerilim savaş boyutuna geldi. Peki şimdi ne olacak? İran yönetimi bu suikaste nasıl karşılık verecek? Tüm bu soruların cevaplarını uzun süredir İran, Irak ve Suriye araştırmaları yapan SETA Ortadoğu Araştırmaları'nda çalışmalar yürüten Can Acun verdi.
İRAN'IN OPERASYONLARINI YÖNETİYORDU
-ABD Kasım Süleymani operasyonu ile bölgede kaosun fitilini ateşledi. Bu noktaya nasıl gelindi?
ABD, Obama yönetimi döneminde İran'a çok büyük bir alan açmıştı. İran'ı çıkarları doğrultusunda kullandı. İran da çok yayılmacı bir politika izliyordu. Kasım Süleymani de İran'ın tüm dış operasyonlarını yöneten bir isimdi. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da ve Yemen'de İran'ın direniş eksenini oluşturuyordu.
ABD ÖNÜNÜ AÇTI
-Yani Kasım Süleymani'nin önü Obama döneminde mi açıldı?
Elbette, Kasım Süleymani'nin komutanı olduğu Kudüs Gücü'nün önü Obama yönetimi tarafından açıldı. İran'da bu imkanı bölgesel ihtirasları için kullandı. Süleymani Afganistan'dan Yemen'e geniş bir ağ oluşturdu. ABD yönetimi İran'ı destekleyecek şekilde geniş bir olanak tanıdı. DAEŞ'in ortaya çıkması ile birlikte Haşdi Şabi ordusu ile ABD yönetimi birlikte hareket etti.
-Trump'un yönetime gelmesi ile ne değişti?
Trump'un yönetime gelmesi ile ABD'nin İran politikası tamamen değişti. İran'ı hedef alan bir anlayış ortaya koymaya başladı. Bundan İran'ın vekil unsurları da nasibini aldı. Kasım Süleymani de bu anlamda hedef haline gelen isimlerden biriydi. Özellikle ABD ve İran birçok kez Irak'ta karşı karşıya geldi.
-Süleymani saldırısı ABD'nin beklenen bir hamlesi miydi?
Seçimlere giden ABD'nin İran ile doğrudan savaşmak istemesi beklenilmiyordu. Kasım Süleymani'nin yönettiği unsurların Bağdat ABD Büyükelçiliği'ne baskın düzenlemesi de beklenilmeyen bir gelişmeydi. ABD yönetimi Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta bir suikastle öldürdü. Sonuç olarak Kasım Süleymani'yi ABD yönetimi büyüttü ve yine ABD yönetimi ortadan kaldırdı.
SÜLEYMANİ SURİYE'DE KATLİAMLAR YAPTI
-Birkaç cümle ile Kasım Süleymani'nin portresini özetleyin desem bana ne söylersiniz?
Uzun yıllar Afganistan Savaşı, İran-Irak Savaşı'nda yeralmış çok önemli bir sembol isim. Hatta İran'da iki numara olduğunu söyleyenler de çoğunlukta. Esed rejimini desteklemek adına Suriye'de yeraldı. Özellikle Halep'teki katliamda büyük rol oynadı. Suriyeli muhaliflere karşı Şii milisleri hareketlendirdi ve sahada onbinlerce insanın öldürülmesine neden oldu. İran'ın Fars İmparatorluğu hayallerine destek olmak için birçok katliama imza atmış bir figür.
-Süleymani saldırısı İran'ın karizmasını da yerlebir etti. Yönetim bu saldırıya nasıl bir cevap verecek?
Asıl merak edilen soru da bu. Şu anda küresel anlamda büyük bir risk oluşmuş durumda. İran'ın bu saldırıya nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Benim öngörüm İran'ın cevap vermek zorunda olduğu. ABD yönetimi ile konvansiyonel bir savaşa gireceğini düşünmüyorum. İran yönetimi asimetrik yöntemlerle ABD yönetimine cevap vermeye çalışacaktır.