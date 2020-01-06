İşte Kasım Süleymani hakkında bilinmeyenler!

ABD ÖNÜNÜ AÇTI

-Yani Kasım Süleymani'nin önü Obama döneminde mi açıldı?

Elbette, Kasım Süleymani'nin komutanı olduğu Kudüs Gücü'nün önü Obama yönetimi tarafından açıldı. İran'da bu imkanı bölgesel ihtirasları için kullandı. Süleymani Afganistan'dan Yemen'e geniş bir ağ oluşturdu. ABD yönetimi İran'ı destekleyecek şekilde geniş bir olanak tanıdı. DAEŞ'in ortaya çıkması ile birlikte Haşdi Şabi ordusu ile ABD yönetimi birlikte hareket etti.

-Trump'un yönetime gelmesi ile ne değişti?

Trump'un yönetime gelmesi ile ABD'nin İran politikası tamamen değişti. İran'ı hedef alan bir anlayış ortaya koymaya başladı. Bundan İran'ın vekil unsurları da nasibini aldı. Kasım Süleymani de bu anlamda hedef haline gelen isimlerden biriydi. Özellikle ABD ve İran birçok kez Irak'ta karşı karşıya geldi.