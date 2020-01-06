ABD, İranlı generali Bağdat'ta ortadan kaldırdı. Dünya sarsıldı. İki ülke arasında ise müthiş bir tehdit düellosu yaşandı. İranlı yetkililer, "35 ABD hedefi menzilimizde" açıklamasını yaptı. Trump, cevapladı: 52 hedefi daha vururum.
TEHDİTTE SINIR YOK
ABD ile İran arasında karşılıklı tehditler havada uçuşmaya başladı. İran ABD'nin 35 noktasını vurmak için listeye yazdığını açıkladı. Trump ise 55 hedef tespit ettiklerini anlattı.
Irak'ta Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, dünyada yankı uyandırdı. Suikastı gerçekleştiren İHA'nın, Kuveyt'ten kalktığı açıklandı. İran, suikastın hesabının sorulacağını açıkladı. Tel-Aviv'in de içinde bulunduğu ABD'ye ait 35 noktanın hedef alınacağını hatırlattı.
Pentagon, İran'a ait 52 hedef belirlediklerini hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump ise "ABD asker için 2 trilyon dolar harcadı. En büyük biziz. İran saldırırsa son ekipmanlarla savaşırız" ifadesini kullandı.
Süleymani'nin cenaze törenine onbinler katıldı.
Süleymani'nin fotoğraflarıyla yürüyen İran'lılar, "Katil ABD" sloganları attı.
NÜKLEER ANLAŞMAYA UYMAYACAĞIZ
İran hükümeti, bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağını açıkladı.
TEHDİTTE SINIR YOK
ABD ile İran arasında karşılıklı tehditler havada uçuşmaya başladı. İran ABD'nin 35 noktasını vurmak için listeye yazdığını açıkladı. Trump ise 55 hedef tespit ettiklerini anlattı.
Irak'ta Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, dünyada yankı uyandırdı. Suikastı gerçekleştiren İHA'nın, Kuveyt'ten kalktığı açıklandı. İran, suikastın hesabının sorulacağını açıkladı. Tel-Aviv'in de içinde bulunduğu ABD'ye ait 35 noktanın hedef alınacağını hatırlattı.
Pentagon, İran'a ait 52 hedef belirlediklerini hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump ise "ABD asker için 2 trilyon dolar harcadı. En büyük biziz. İran saldırırsa son ekipmanlarla savaşırız" ifadesini kullandı.
Süleymani'nin cenaze törenine onbinler katıldı.
Süleymani'nin fotoğraflarıyla yürüyen İran'lılar, "Katil ABD" sloganları attı.
NÜKLEER ANLAŞMAYA UYMAYACAĞIZ
İran hükümeti, bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağını açıkladı.
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