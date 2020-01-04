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  • 04.01.2020 14:48
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 14:54

'nin ı sonrası 'dan flaş kararı! Askıya aldı

'nin dün 'ın üst düzey askeri ismi 'yi füzeli saldırıyla öldürmesinin ardından 'dan flaş bir karar geldi. NATO sözcüsünden yapılan açıklamada, 'taki eğitim faaliyetleri askıya alındığı duyuruldu.

Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

, Devrim Muhafızları'na bağlı General 'nin hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

NATO Sözcüsü Vekili Dylan White yaptığı açıklamada, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü aktardı.

"NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulundu.

ABD'NİN İRANLI KOMUTANI ÖLDÜRMESİ
ABD (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

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