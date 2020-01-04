Irak'ta gerilim önceki gece tavan yaptı. ABD, İran'ın bölgedeki en etkili ismi olan Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırdı.
ABD İHA'sı, gece yarısı uçakla Bağdat'a gelen Süleymani'nin konvoyuna 4 füze fırlattı. Ateş topuna dönen araçlardan kurtulan olmadı.
Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı olan Süleymani, İran'ın illegal dış operasyonlarını yönetiyordu.
Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye eli kaldı. Kimliği ise parmağından hiç çıkarmadığı kahverengi akik yüzükten teşhis edildi.
İŞTE O İHA MQ-9 REAPER
UZUNLUK 11 METRE
KANAT AÇIKLIĞI 20 METRE
BOMBA YÜKLÜ AĞIRLIĞI 4760 KG
HIZ 482 KM/S
MENZİL 1900 KM
MÜHİMMATLI UÇUŞ SÜRESİ 14 SAAT
FÜZELER AGM-114 HEELFIRE, GBU 12 PAWEWAY 2 LASER
Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi dünyayı karıştırdı. İşte suikastin perde arkası...
PLAN 21 GÜN ÖNCE YAPILDI
ARTIK günleri karıştırdım...
Gündemi yakalamak, o hıza yetişmek hiç kolay değil. Ancak 2020'nin 2019'u mumla aratacağını birkaç gün önce aktardım. Bu yıl çok ilginç bir yıl olacak. Öyle böyle değil... Dünya üzerindeki dengeleri koruyan güçlere bakınca bunu görmek zor değil...
Son gelişmeler zaten korkutucu.
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi tansiyonunun daha da artacağının işareti. Öte yandan bir iki gündür yazılan CARLOS GHOSN olayı var... Osaka-İstanbul-Beyrut hattında yaşananlar. Herkes bir şeyler yazdı.
Biraz nefes alma şansım olunca DERİNLERDE ne yazılıyor diye baktım. Önemli olan oradakilerdi çünkü... Aktaralım, siz karar verin...
Önce PENTAGON'un operasyonundan başlayalım...
Washington ve kontrol ettiği medyaya bakılırsa BAŞKAN TRUMP EMİR VERDİ. AMERİKAN VATANDAŞLARINI VE KURUMLARINI HEDEF ALAN
KASIM SÜLEYMANİ ORTADAN KALDIRILDI... Hikaye böyle...
Herkes buna inanacak. Haliyle...
Rüzgar böyle esiyor çünkü. Ama gelin bir de yazılmayanlara bakalım...
Pentagon'un 2020 ile birlikte çok daha sertleşeceğini görmek zor değildi. Veriler işaretler ortadaydı.
KASIM SÜLEYMANİ'nin infaz emri 2019'un son ayında yani 21 gün önce verildi. Ve bu emri yerine getirecek ekip de bölgedeki yerini aldı. Emri beklemeye başladı. Ancak bu bilgi BEYAZ SARAY'a sızdı. Bu da ayrı bir kavganın konusu oluverdi...
Neyse... Bilgiyi alan Başkan Trump da Savunma Bakanı Mark Esper'i çağırıp sordu. Esper de bu bilginin doğru olmadığını söyledi. Olaydan sonra Trump, Esper'e "Sanırım duyduğumuz olay doğru değil. Doğru olmadığını söyle" diye çıkıştı. Uyarıydı bu yani... İşin aslı Savunma Bakanı Esper, KASIM SÜLEYMANİ'nin hedef olduğunu biliyordu, ancak o gün operasyon olacağından habersizdi.
PENTAGON içindeki uzanılamaz, dokunulamaz bir GİZLİ EKİP vardı. SİLAH LOBİSİ ile doğrudan temas kurarlardı. Karar ve eylem bu ekibin işiydi! Operasyon gizli tutulmuştu. Beyaz Saray'a bilgi sızdığı öğrenilince DÜĞMEYE BASMAK için yeni yıl beklendi...
Giden bilginin sağlıksız olduğunun anlaşılması istendi belki de... Derken İran'ın en önemli komutanlarından olan KASIM SÜLEYMANİ'nin BAĞDAT'a ineceği bilgisi alındı. Bu bilgi de yani Amerikalılar'a sızdırılan bilgi de SÜLEYMANİ'nin hemen yakınından geliyordu! Yaklaşık 7 yıldır İran'ın en güvendiği asker olan Kasım Süleymani ile çalışan bu İranlı, aslında CIA ajanıydı. Bilgi doğrulandı.
CIA da CIA ile test ediliyordu!
7 yıldır yanından ayrılmayan İranlı, 1 Ocak'ta ailesinin yanında olmak için izin aldı. Şimdi AMERİKALILAR'ın güvencesinde... Ailesiyle birlikte...
Sonrasında da iki Amerikan helikopteri, Bağdat Havalimanı'nın sadece 2.9 kilometre uzağından havalandı ve füzeleri gönderdi.
Konvoy hedefti. Ortalık alev topuna döndü. İran'ın en önemli ismi BAĞDAT'ta ortadan kaldırıldı.
Zaten gergin olan BÖLGE yine KAOS'a yelken açtı...
Trump'ın bilgisi ve emri dahilinde operasyonun yapıldığını söylemek Amerikan sistemi için gerekliydi.
Ancak Washington'da bilmesi gereken herkes biliyor ki, Trump'ın bu operasyondan haberi yoktu.
Ancak Trump'ın yardımcısı Mike Pence, operasyonu biliyordu. En ince detaylarına kadar! Ancak o da Trump'a bu bilgiyi sızdırmamıştı.
Önceki gün Mark Esper ne demişti...
Hatırlayın. "OYUN DEĞİŞTİ..." Galiba gerçekten 2019'u bile özleyeceğimiz bir yıla girdik!
ABD'ye öfke kusan göstericiler, Amerikan bayrağı yaktı. Özellikle kadınlar gözyaşını tutamadı.
Hamaney, ABD'yi "ağır bir misillemenin beklediğini" söyledi. Süleymani, 1979'dan bu yana Hamaney'e en yakın isimdi.
Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, İran'ı karıştırdı.
Ergün Diler
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