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  • 03.01.2020 15:50
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 16:26

Son dakika: Süleymani suikastı ile ilgili Trump'tan ilk açıklama!

Son dakika haberi... Başkanı Trump, suikastıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump yaptığı paylaşımda, " hiçbir savaşı kazanamadı ama hiçbir pazarlığı kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Başkanı , Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutan 'nin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklamayı Twitter'dan yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda, "İran hiçbir savaşı kazanamadı ama hiçbir pazarlığı kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

POMPEO: MEŞRU VE HUKUKİ
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım Süleymani suikastıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Pompeo, "İran'a karşı hiçbir şey yapmamanın riski çok büyük. Kasım Süleymani operasyonu meşru ve hukuki" ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca, halen İran'la gerilimi tırmandırmama niyetinde olduklarını söyledi.

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