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  • 04.01.2020 09:59
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 10:03

Süleymani suikastında yeni detay: 5 lidere bilgi verdi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, lı general 'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından , Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (), ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üst düzey yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Süleymani suikastında yeni detay!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin yanı sıra, Başbakanı Mesrur Barzani, Muhammed bin Selman ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı ele aldıkları belirtilirken, Salih ve Pompeo'nun gerilimin düşürülmesi konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR
Ayrıca Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüşen Pompeo'nun, Irak Meclisi'nin ABD ile ortaklığa verdiği önemden dolayı kendisine teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, tarafların Irak ve bölgedeki gerilimin azaltılması ve bağımsız bir Irak konusunda fikir alışverişinde bulundukları bildirildi.

Diğer yandan Pompeo'nun, Barzani ile görüşmesinde ABD'nin gerilimin düşürülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı ve IKBY'nin ABD ile ortaklığı sebebiyle kendisine teşekkür ettiği kaydedildi.

Veliaht Prens bin Selman ile de görüşen Pompeo'nun, ve İran destekli askeri vekil grupların tehdidine karşı iş birliğinin önemine işaret ettiği aktarılan açıklamada, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile yaptığı görüşmede ise BAE'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından oluşturulan tehditlere yönelik ABD'ye desteği nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

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