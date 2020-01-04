Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 04.01.2020 08:19
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 08:26

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 'tan 'yi kızdıracak açıklama: Sonlandırılabilir...

bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi 'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu.

Irak'tan ABD'yi kızdıracak açıklama: Sonlandırılabilir...

Başbakan Adil ulmehdi başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e karşı ABD tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Konseyden toplantının ardından yapılan açıklamada, Süleymani ve el-Mühendis'e karşı düzenlenen saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek kınandı.

"ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI SONLANDIRILABİLİR"
Söz konusu hava saldırısının ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, yarın parlamentoda olağanüstü bir oturumda konunun ele alınacağı ve "ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği" bildirildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada "Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır." ifadelerini kullanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, dün sabaha karşı Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSüleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan ABD'yi kızdıracak açıklama: Sonlandırılabilir...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri