Süleymani’nin intikamı için meydanlara indiler! Siyah bayrak açıp bu sloganı attılar: ABD'ye ölüm İsrail'e ölüm
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından gerilim katlanarak arttı. İran'da başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentte Cuma Namazının ardından ABD karşıtı protestolar düzenleniyor. Siyah bayrak açan protestocular, "ABD'ye ölüm. İsrail'e ölüm" sloganlarıyla protestolarını sürdürüyor. ABD Başkanı Trump'ın emriyle Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi intikam alınacağını ilan etti ve Irak sınırına savaş uçaklarının sevk edildiği bildirildi. Dini lider Hamaney, "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor" derken Kasım Süleymani'nin yardımcısı İsmail Kani'yi Kudüs Gücü'nün yeni komutanı olarak atadı.
Dünyayı sarsan saldırı, Reuters haber ajansının gece yarısı 01.28'de "Dört roket Bağdat Havalimanı yakınındaki Irak askeri üssüne düştü" cümlesini 'son dakika' koduyla geçmesiyle duyuldu. Saatler ilerledikçe füzelerin hedefi olan ismin, İran'ın Ortadoğu'daki tüm operasyonlarını yöneten General Kasım Süleymani olduğu ortaya çıktı. Füzeler, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Irak'taki en büyük Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin liderlerinden Ebu Mehdi el-Mühendisi öldürdü.
Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.
"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."