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Trump'ın emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesinden ilk kareler! ABD detayı dikkat çekti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün ABD'nin füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı için cenaze törenleri düzenleniyor. Törene katılan binlerce kişi, Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

04.01.2020 11:18 - Son Güncelleme: 04.01.2020 11:35
Trump'ın emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesinden ilk kareler! ABD detayı dikkat çekti

Bağdat'ta Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Trump'ın emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesinden ilk kareler! ABD detayı dikkat çekti

Kalabalıklar, cenaze törenlerine ellerinde Kasım Süleymani'nin fotoğraflarıyla katılıyor.

Trump'ın emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesinden ilk kareler! ABD detayı dikkat çekti

ŞAŞIRTAN ABD DETAYI

Süleymani ve Ebu El-Mühendis'in cenazeleri yine ABD otomobil markası olan Chevrolet'e ait pickuplar ile taşınıyor.

Trump'ın emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesinden ilk kareler! ABD detayı dikkat çekti

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, pazar günü İran'ın Kirman kentinde defnedilecek.

Trump'ın emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesinden ilk kareler! ABD detayı dikkat çekti

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "mashreghnews" haber sitesine göre, Süleymani'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı Komutan için ilk törenin yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenleneceği belirtildi.

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