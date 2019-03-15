Yeni Zelanda son dakika camii saldırısı haberleri ve yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin ilk bilgilere göre en az 49 ölünün çok sayıda da yaralının olduğunu söyledi. Katliamcının olay anını canlı olarak yayınladığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca, saldırıların ardından camilerin yakınlarında birkaç aracın içinde bomba düzeneği bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Yeni Zelanda son dakika camii saldırısı haberleri ve tüm detaylar bu sayfada.

YENİ ZELANDA CAMİ SALDIRGANLARI KİM?

Kendisini Avustralya doğumlu, 28 yaşında beyaz bir erkek olarak tanımlayan canavar, 'To Turks' başlığı altında akılalmaz ifadelere yer verdi: "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın doğu yakasında. Ancak Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız, sizi öldüreceğiz ve siz hamamböceklerini topraklarımızdan atacağız. Konstantinopolis'e gelir, şehirdeki tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinopolis tekrar Hristiyan şehri olacak."

Yeni Zelanda saldırganı Tarrant, Anders Breivik'ten ilham almış

Yeni Zelanda'da camiye saldıran kişi aynı zamanda saldırı öncesinde 74 sayfalık da manifesto yayınladığı ortaya çıktı. Tarrant, manifestosunda 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'ten ilham aldığını yazmış...

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'den son dakika açıklaması

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise, camiye düzenlenen terör saldırında şehit sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı. Ardern, 28'i ağır 48 kişinin yaralandığını duyurdu.

Canlı yayında basın toplantısı düzenleyen Ardern, "Polisler güvenliğinizi sağlayabilmek için görevlerini yapmaya devam edecekler. Yetkililer ve imamla görüştüm. Yeni Zelanda bir mesaj paylaşmamı bekliyoruz tabii ki, düşüncelerimiz ve dualarımız bu insanlarla birlikte. Birçokları için burası onların doğum yeri değildi. Bir şekilde bu kararı, aile kurmak, yaşam kurmak, yaşamak için burayı seçtiler. Biz nefretin kucak açtığı bir yer değiliz, aşırılığın yuvası değiliz. Bu saldırının yapılmış olması bizim hiç terörle bağımız olmaması,her türlü dine, etnik çeşitliğine sahip bir ülkeyiz biz ve bugünün devamında insanlar bizim yardımseverliğimizi, dostluğumuzu, dayanışmamızı görecek. Bu ideolojiyi sürdürenler bundan sonra nasıl davranacağımızı görecekler" dedi.

BAŞBAKAN: BUGÜN ÜLKEMİZİN EN KARANLIK GÜNLERİNDEN BİRİ...

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi' dedi.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı esnasında yapılan saldırı karşısında "dehşete" düştüğünü açıkladı.

Morrison, resmi twitter üzerinden hesabından Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Morrison paylaşımında, "Yeni Zelanda Christchurch'teki ciddi silahlı saldırı haberleri beni dehşete düşürdü. Durum hala gelişiyor ama düşüncelerimiz ve dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(Yeni Zelanda'daki iki camiye saldırı) İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." açıklamasında bulundu.

CANLI YAYINLADI

Katliamı gerçekleştiren kişi, olay anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Saldırganın saldırıdan önce bir de açıklama yayınladığı belirtildi. Açıklamada, Türkleri de tehdit ettiği ifade edildi.

Saldırganın yayınladığı yaklaşık 70 sayfalık manifestosunda Türklere yönelik tehditkar açıklamalar da yer alıyor. İşte o sözler;

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya topraklarına geçmeyi denerseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

"ÜLKEDEKİ TÜM CAMİLERİN KAPILARINI KAPATIN"

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.



"SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

YENİ ZELANDA POLİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yeni Zelanda polisi tarafından yapılan yeni açıklamada ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması talimatı verildi.

İŞTE TÜRKLERE TEHDİT İÇEREN YENİ ZELANDA SALDIRI MANİFESTOSU

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor."Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

YENİ ZELANDA NEREDE?

Kuzey ve Güney Adaları ile bazı küçük adalardan oluşan ve dört tarafı sularla çevrili olan Yeni Zelanda en yakın komşusu konumundaki Avustralya'ya yaklaşık 2.200 km mesafededir.

Ülkede genel olarak ılıman iklim hakimdir. Dört mevsimin arasında sıcaklık farklarının göreceli olarak düşük olduğu Yeni Zelanda'da Eylül, Ekim, Kasım ayları İlkbahar, Aralık, Ocak, Şubat ayları Yaz, Mart, Nisan, Mayıs ayları Sonbahar, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ise Kış mevsimi yaşanmaktadır.

Yazın hava sıcaklığı 20 ila 25 derece, Kışın ise 5 ila 15 derece arasında seyretmektedir. Kuzey Adanın en kuzey kesimlerinin Yaz aylarında sub-tropik iklim özellikleri gösterdiği,Güney Adanın dağlık yüksek kesimlerinde kış aylarında sıcaklığın -10 dereceye kadar düştüğü görülmektedir. Yerleşimin yoğunlaştığı kıyı kesimleri yıl boyu dengeli olarak yağmur ve güneş almaktadır. Başkent Wellington coğrafi konumu itibariyle yıl boyunca sert rüzgara maruz kalmaktadır.

YENİ ZELANDA'NIN TARİHİ

Ülkenin yerlileri olan Maoriler 1200 yıl kadar önce Yeni Zelanda'ya Doğu Polinezya'dan gelerek yerleşmeye başlamıştır. Birleşik Krallık, Yeni Zelanda'yı 1839'da ilhak etmiş, bu tarihten sonra ülkeye Avrupalı yerleşimcilerin göçü hızlanmıştır.

Birleşik Krallık ile Maoriler arasında 6 Şubat 1840 tarihinde imzalanan Waitangi Andlaşması ile Yeni Zelanda resmen Britanya kolonisi olmuş, Maoriler Britanya İmparatorluğu tebaası olmayı kabul etmişlerdir.

Yeni Zelanda 1907 yılında bağımsız dominyon olmuş, 1947 yılında da tam bağımsızlığını ilan etmiştir. Her iki dünya savaşında da Birleşik Krallık'ı desteklemiştir.

2721 Yeni Zelanda'lının yaşamına mal olmuş olan Çanakkale Savaşları Yeni Zelanda tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Ulusal kimliğin ve Britanya İmparatorluğu'ndan ayrı olarak Yeni Zelandalılık bilincinin bu savaşlarda güçlendiği görüşü hakimdir.