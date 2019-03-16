Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te miting düzenledi. Erdoğan özetle şunları söyledi:
BU PARTİ SABIKALI:
Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var, bir de CHP etrafında kurulan, görünüşte yanında adı İyi, kendi bir hayli karışık olan bir partiyle, isminden başka geçmişiyle bağlantısı kalmayan Saadet'in olduğu bir ittifak var. Ama ittifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Çünkü bu parti sabıkalı, ipi terör örgütünün elinde. Bu partiyi Kandil yönetiyor. CHP listesinde HDP adayları, FETÖ'nün başkan adayları cirit atıyor.
NE İDÜĞÜ BELİRSİZ:
İşte bunlar yönetiyor CHP'yi. Ne diyor bu adam 'Kürdistan'da oylar HDP'ye diyor. Bu adam ne idüğü belirsiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git.
EY GAFİL:
Yeni Zelanda'da 49 kardeşimiz şehit oldu. 3 Türk de yaralı. Bu alçak, bu katil, milletimizi ve şahsımı hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz, Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Be ey gafil ben niye girdim içeri biliyorsunuz değil mi? Ziya Gökalp'in meşhur şiiri var. Orada ne vardı 'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez, gökler, yerler açılsa üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız hiçbir gün diz çökmemiş.'
SEN KOLAYI SEÇTİN:
Senin her yerin bomba olsa ne yazar. Sen orada ibadette olan masum Müslümanlar'ı taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin. İstanbul'a diyor ki 'Konstantinapol', Ayasofya'yı yeniden çevireceklermiş. Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz.
BE AHLAKSIZ:
İsrail'in başında soyguncu var ya, yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hıristiyan şehridir, Türk işgaliyle karşı karşıyadır.' Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Onun için diyorum ki Netanyahu zalimdir. Kökeni, inancı ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. 31 Mart'ta İslam ve Türkiye düşmanlarına mesajımızı vermeye hazır mıyız?
DÜNYAYA SESLENDİ
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Edirnekapı Mezarlığı'da toprağa verildi. Dedeoğlu için ilk tören öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Cenaze törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırılarını lanetledi. Erdoğan, "Ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alan katilin anlayışının Batı toplumunu da hızla ele geçirmeye çalıştığı açıktır. Tüm dünyayı, özellikle de Batı ülkelerini bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz" dedi.
HASAN AY
BU PARTİ SABIKALI:
Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var, bir de CHP etrafında kurulan, görünüşte yanında adı İyi, kendi bir hayli karışık olan bir partiyle, isminden başka geçmişiyle bağlantısı kalmayan Saadet'in olduğu bir ittifak var. Ama ittifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Çünkü bu parti sabıkalı, ipi terör örgütünün elinde. Bu partiyi Kandil yönetiyor. CHP listesinde HDP adayları, FETÖ'nün başkan adayları cirit atıyor.
NE İDÜĞÜ BELİRSİZ:
İşte bunlar yönetiyor CHP'yi. Ne diyor bu adam 'Kürdistan'da oylar HDP'ye diyor. Bu adam ne idüğü belirsiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git.
EY GAFİL:
Yeni Zelanda'da 49 kardeşimiz şehit oldu. 3 Türk de yaralı. Bu alçak, bu katil, milletimizi ve şahsımı hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz, Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Be ey gafil ben niye girdim içeri biliyorsunuz değil mi? Ziya Gökalp'in meşhur şiiri var. Orada ne vardı 'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez, gökler, yerler açılsa üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız hiçbir gün diz çökmemiş.'
SEN KOLAYI SEÇTİN:
Senin her yerin bomba olsa ne yazar. Sen orada ibadette olan masum Müslümanlar'ı taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin. İstanbul'a diyor ki 'Konstantinapol', Ayasofya'yı yeniden çevireceklermiş. Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz.
BE AHLAKSIZ:
İsrail'in başında soyguncu var ya, yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hıristiyan şehridir, Türk işgaliyle karşı karşıyadır.' Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Onun için diyorum ki Netanyahu zalimdir. Kökeni, inancı ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. 31 Mart'ta İslam ve Türkiye düşmanlarına mesajımızı vermeye hazır mıyız?
DÜNYAYA SESLENDİ
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Edirnekapı Mezarlığı'da toprağa verildi. Dedeoğlu için ilk tören öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Cenaze törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırılarını lanetledi. Erdoğan, "Ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alan katilin anlayışının Batı toplumunu da hızla ele geçirmeye çalıştığı açıktır. Tüm dünyayı, özellikle de Batı ülkelerini bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz" dedi.
HASAN AY
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