Yeni Zelanda nerede? ChristChurch nerede bulunuyor?

Yeni Zelanda'nın güney adası üzerinde bulunan ChristChurch şehri, son bilgilere göre yaklaşık 400 bin kişilik nüfusa sahiptir. 268 bin 838 kilometrekare üzerine kurulu olan Yeni Zelanda'nın küçük bir şehri olan ChristChurch, ülkenin turizm şehirlerinden birisi olarak bilinmektedir.

YENİ ZELANDA NEREDE?

Kuzey ve Güney Adaları ile bazı küçük adalardan oluşan ve dört tarafı sularla çevrili olan Yeni Zelanda en yakın komşusu konumundaki Avustralya'ya yaklaşık 2.200 km mesafededir.

Ülkede genel olarak ılıman iklim hakimdir. Dört mevsimin arasında sıcaklık farklarının göreceli olarak düşük olduğu Yeni Zelanda'da Eylül, Ekim, Kasım ayları İlkbahar, Aralık, Ocak, Şubat ayları Yaz, Mart, Nisan, Mayıs ayları Sonbahar, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ise Kış mevsimi yaşanmaktadır.

Yazın hava sıcaklığı 20 ila 25 derece, Kışın ise 5 ila 15 derece arasında seyretmektedir. Kuzey Adanın en kuzey kesimlerinin Yaz aylarında sub-tropik iklim özellikleri gösterdiği,Güney Adanın dağlık yüksek kesimlerinde kış aylarında sıcaklığın -10 dereceye kadar düştüğü görülmektedir. Yerleşimin yoğunlaştığı kıyı kesimleri yıl boyu dengeli olarak yağmur ve güneş almaktadır. Başkent Wellington coğrafi konumu itibariyle yıl boyunca sert rüzgara maruz kalmaktadır.

YENİ ZELANDA'NIN TARİHİ

Ülkenin yerlileri olan Maoriler 1200 yıl kadar önce Yeni Zelanda'ya Doğu Polinezya'dan gelerek yerleşmeye başlamıştır. Birleşik Krallık, Yeni Zelanda'yı 1839'da ilhak etmiş, bu tarihten sonra ülkeye Avrupalı yerleşimcilerin göçü hızlanmıştır.

Birleşik Krallık ile Maoriler arasında 6 Şubat 1840 tarihinde imzalanan Waitangi Andlaşması ile Yeni Zelanda resmen Britanya kolonisi olmuş, Maoriler Britanya İmparatorluğu tebaası olmayı kabul etmişlerdir.

Yeni Zelanda 1907 yılında bağımsız dominyon olmuş, 1947 yılında da tam bağımsızlığını ilan etmiştir. Her iki dünya savaşında da Birleşik Krallık'ı desteklemiştir.

2721 Yeni Zelanda'lının yaşamına mal olmuş olan Çanakkale Savaşları Yeni Zelanda tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Ulusal kimliğin ve Britanya İmparatorluğu'ndan ayrı olarak Yeni Zelandalılık bilincinin bu savaşlarda güçlendiği görüşü hakimdir.