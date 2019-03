düşmanlığı, tüyler ürpertti. İslamofobik teröristler, dünyanın en güvenli ülkelerinden'da katliam gerçekleştirdi. Caniler, Christchurch kentindekihedef seçti. Cuma namazının kılındığı sırada 2 camiye eş zamanlı silahlı saldırı düzenledi. Kalleşlerin başını çekenkatliama 5 silahla gitti. Aracında müzik dinleyerek camiye giden terörist,ateş etti. Korkunç saldırıyı da sosyal medyadan canlı olarak takipçilerine izletti. Korkunç saldırıda 48 kişi yaralanırken, aralarında çocukların da bulunduğu 49 kişi can verdi. Dünyayı ayağa kaldıran olayın ardından bölgedeki okullar tatil edildi. Tarrant ile birlikte 1'i kadın 4 caninin gözaltına alındığı bildirildi.Terör saldırısını üstlenen Brenton Tarrant , katliam öncesinde kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandı. Saldırgan, manifestosunda ülkemizi hedef aldı. Başkan Erdoğan'ı suikast listesine alan Brenton Tarrant, Erdoğan için "Avrupa'daki en büyük İslami grubun lideri" ifadesini kullandı. Cani, nefret manifestosunun Türkiye bölümünde ise "Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" tehditleri yağdırdı. Katilin saldırıyı 2 yıl önce planladığı ortaya çıktı.Katil Tarrant'ın tüfeklerinin üzerinde Müslüman Türkler'e saldırı düzenleyen canilerin isimleri yazılıydı. Saldırganın tüfeğine de "Türk Yiyici" ismini verdiği ortaya çıktı. Tüfeklerde Sultan Murat'ı şehit eden Sırp asker Miloş Obiliç, Marco Antonio Bragadin ve Janos Hunyadİ'nin adı vardı.KATLiAMI canlı yayınlayan Avustralya doğumlu Brenton Tarrant, sporcu kimliğiyle tanınan bir isimdi. Anne babası sporcu olan caninin, kas yapmak için spor salonlarında vakit geçirdiği belirlendi. Çevresinde 'sakin' diye tanımlanan katilin her kıtada pek çok ülkeyi gezdiği belirlendi.REUTERS haber ajansının bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre teröristin iki kez Türkiye'ye geldiği belirlendi. 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'ye giriş yapan Tarrant'ın bu ziyaretlerde nerelerde kaldığı kimlerle temas kurduğu araştırılmaya başlandı.İslam düşmanlığı Batı'da katliam boyutuna ulaştı. Bu alçak katil, Müslümanlarla birlikte ülkemizi, şahsımı hedef alıyor. Neymiş, Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz... 'Sen hangi milletle konuşuyorsun? Her yerin bomba olsa ne yazar. Ayasofya'yı yeniden kiliseye çevireceklermiş. Bu can bu tende oldukça buna müsaade etmeyiz...DÜNYA liderleri, cami saldırılarını kınadı:ABD Başkanı Donald Trump: Camilere yönelik saldırı sonrası 49 masum insan şuursuzca öldürüldü. ABD, Yeni Zelanda 'nın yanındadır.İNGİLTERE Kraliçesi Elizabeth: Saldırıdan ötürü derin üzüntü duyuyoruz.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin: Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Suça karışanların hak ettiği cezayı almasını umuyorum.AVUSTRALYA Başbakanı Scott Morrison: Dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte.ALMANYA Başbakanı Angela Merkel: Nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM): Yeni Zelanda'daki saldırı İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırıdır.