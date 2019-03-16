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, ’daki katliamın faturasını müslümanlara kesti

lideri Kemal , ’da Müslümanlar’a yönelik saldırıyı böyle yorumladı: İslam dünyasından kaynaklanan terör.


Dünya, 'dan gelen kanlı saldırıyla sarsıldı. İki camiye eş zamanlı baskın yapıldı. Kanlı terör saldırısında 49 Müslüman şehit olurken 3 Türk de yaralandı. Tüm dünyadan saldırıya tepki yağdı. Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri herkesin öfkesine yol açtı. , partisinin adayı Vefa Salman'ın programına katıldı. Yeni Zelanda'da yaşanan korkunç saldırı hakkında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması büyük tepki topladı. Sosyal medyada " şehit oluyor. Ama Kemal Bey kendini sorgulasın diyor. Olacak şey değil" yorumları yapıldı.

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