Dünya, Yeni Zelanda'dan gelen kanlı saldırıyla sarsıldı. İki camiye eş zamanlı baskın yapıldı. Kanlı terör saldırısında 49 Müslüman şehit olurken 3 Türk de yaralandı. Tüm dünyadan saldırıya tepki yağdı. Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri herkesin öfkesine yol açtı. Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova adayı Vefa Salman'ın programına katıldı. Yeni Zelanda'da yaşanan korkunç saldırı hakkında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması büyük tepki topladı. Sosyal medyada "49 Müslüman şehit oluyor. Ama Kemal Bey kendini sorgulasın diyor. Olacak şey değil" yorumları yapıldı.
- Güncel
- 16.03.2019
- Gazete
Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’daki katliamın faturasını müslümanlara kesti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’da Müslümanlar’a yönelik saldırıyı böyle yorumladı: İslam dünyasından kaynaklanan terör.
Dünya, Yeni Zelanda'dan gelen kanlı saldırıyla sarsıldı. İki camiye eş zamanlı baskın yapıldı. Kanlı terör saldırısında 49 Müslüman şehit olurken 3 Türk de yaralandı. Tüm dünyadan saldırıya tepki yağdı. Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri herkesin öfkesine yol açtı. Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova adayı Vefa Salman'ın programına katıldı. Yeni Zelanda'da yaşanan korkunç saldırı hakkında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması büyük tepki topladı. Sosyal medyada "49 Müslüman şehit oluyor. Ama Kemal Bey kendini sorgulasın diyor. Olacak şey değil" yorumları yapıldı.
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