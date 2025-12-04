PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor Türkiye Kupası’nda gruplara kaldı: Vanspor FK’yi 2-0 yendi!

Bordo-Mavililer kupanın 4.turunda yedek ağırlıklı kadroyla çıktıkları maçta Vanspor önünde ilk yarı zorlandı. 64’te Sikan’la kilidi açan Karadeniz takımı 84’te Muhammet’in (k.k) golüyle sahadan 2 farklı galip ayrıldı

Giriş Tarihi :04 Aralık 2025
Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Bordo-Mavililer 4. tur mücadelesinde konuk ettikleri Vanspor FK'yi zorlanmasına rağmen 2-0 yenerek ligden sonra kupada da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Maçın başından itibaren rakibi önünde hücum üstünlüğü kuran Karadeniz ekibinde 15'te Sikan'ın şutunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi. 30'da Oulai'nin ceza sahası yayının gerisinden sağ ayağıyla vuruşta top dışarı gitti. 44'te :ulai şutunu çekti ama kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi. İlk devre 0-0 berabere sonuçlandı. 54'te Mustafa'nın vuruşunda top dışarı gitti. Trabzonspor aradığı golü 64'te Sikan'la buldu. Sikan'ın kafa vuruşunda savunmada Oualare'ye çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 84'te Muhammet'in kendi kalesine attığı golle Trabzonspor maçtan 2-0 galip ayrıldı.


SON 10 MAÇTA 7'NCİ GALİBİYET

Trabzonspor yenilmez armada yolunda emin adımlarla ilerliyor. En son yenilgisini ligde 14 Eylül'de Fenerbahçe karşısında alan Bordo-Mavililer o tarihten sonra lig ve kupada oynadıkları 10 resmi karşılaşmada 7 galibiyet, 63 beraberlik alarak hem lig, hem de kupada gövde gösterisi yaptı. Vanspor önünde zorlanmasına rağmen kazanmayı bilen Fırtına böylece herkesin korkulu rüyası oldu.


BANİYA'YA OPERASYON

Trabzonspor Kulübü Rayyan Baniya'nın ameliyat olacağını açıkladı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç.Dr Ahmet Beşir sol kaval kemiği ağrısı şikayetleri olan Baniya'nın ameliyat edilmesine karar verildiğini belirterek cerrahi işlemin en kısa süre içersinde yapılacağını bildirdi.


ZORLANMAMIZ NORMAL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Vanspor ile oynanan karşılaşma sonrasında maçın beklediğinden daha zor geçtiğini söyledi. Başarılı hoca, "Kupa her türlü sürprize açık bir organizasyon. Bu nedenle mücadelenin kolay olmayacağını biliyorduk. Vanspor özellikle ilk yarı bizi beklediğimizden daha fazla zorladı. İlk devre beklenen futbolun altında kaldık. Zaman ilerledikçe bu takımda ister istemez stres yapabiliyor. 2. yarı rakibimizin direncini attığımız golle kırmayı başardık. Futbolda kolay rakip yok. O nedenle her rakibi ciddiye almak zorundayız. Vanspor maçı bunun bir örneği oldu. Gruplara kaldığımız için mutluyum. Şimdi hem lig hem kupada yarışı sürdüreceğiz" dedi.

