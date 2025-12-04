PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-Lacivertli kulüp temaslara hız verdi

Real Betis’in kiralık olarak kadrosuna Sofyan Amrabat için Fenerbahçe’ye 8 milyon euro önerdiği ancak Kanarya’ının bu teklifi geri çevirerek 14 milyon euro istediği belirlendi.

İspanyol ekibi Real Betis'in sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı ön libero Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak için Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı. Betis'in 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önerdiği ancak Sarı-Lacivertli yönetimin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi. Tecrübeli yıldıza kiralama bedeliyle birlikte 14 milyon euro ödeyen yönetimin bu rakamdan daha düşük bir bedele oyuncuyu bırakmayacağını söylediği de gelen bilgiler arasında. Betis ile 11 maça çıkan Amrabat skor katkısında bulunamadı.

