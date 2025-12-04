Maç satmak söz konusu bile olamaz

Kocaelispor'un golcüsü Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmiş ve yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çekmişti. Dursun konu ile ilgili, "Fenerbahçe, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Türkiye'de bir algı var, 'eski takıma yatıyorsun' gibi... Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım. Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.

