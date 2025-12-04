PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Maç satmak söz konusu bile olamaz

Kocaelispor'un golcüsü Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmiş ve yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çekmişti. Dursun konu ile ilgili, "Fenerbahçe, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2025
Maç satmak söz konusu bile olamaz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaelispor'un golcüsü Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmiş ve yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çekmişti. Dursun konu ile ilgili, "Fenerbahçe, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Türkiye'de bir algı var, 'eski takıma yatıyorsun' gibi... Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım. Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek
Barzanilerin maskesi Cizre’de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS’yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
D&R
Özgür Özel’e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan’a Deden neredeydi sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR’a 19 bin TL maaş...
Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez’i öncelikli hedefi olarak belirledi
İdefix
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!
HSK atamaları Resmi Gazete’de! 1351 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
ZTK’da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!
Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu!
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD’dan Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye sabotaj girişimi: YPG’ye müttefik dediler
CHP’de kirpi operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Öcalan MHP-darbe sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor | CHP’ye çağrı yaptı
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
İmralı sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!