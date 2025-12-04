PODCAST CANLI YAYIN
İrfan Can Kahveci için af kararı kapıda

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ve menajerinin ilerleyen günlerde yönetimle bir toplantı yapacağı ve durumunun belirleneceği öğrenildi. İrfan’ın affedileceği de gelen haberler arasında yer aldı. İrfan Can Kahveci bir an önce takıma dönmek ve idmanlara çıkmak istiyor.

04 Aralık 2025
Fenerbahçe yönetiminin İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla Samsunspor maçının ardından yaşananlar nedeniyle Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Deneyimli futbolcunun ilerleyen günlerde menajeri ile birlikte yönetimle durumunu belirlemek üzere bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın, İrfan ile yapacağı görüşmenin ardından Tedesco ile de bir toplantı yapacağı ve İrfan Can'ın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. Son gelen bilgiler ise kritik zirveden İrfan Can'a af kararı çakacağı yönünde. Öte yandan Cenk Tosun'un durumunda bir değişiklik olmadığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertliler ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

