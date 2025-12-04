Fenerbahçe yönetiminin İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla Samsunspor maçının ardından yaşananlar nedeniyle Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Deneyimli futbolcunun ilerleyen günlerde menajeri ile birlikte yönetimle durumunu belirlemek üzere bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın, İrfan ile yapacağı görüşmenin ardından Tedesco ile de bir toplantı yapacağı ve İrfan Can'ın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. Son gelen bilgiler ise kritik zirveden İrfan Can'a af kararı çakacağı yönünde. Öte yandan Cenk Tosun'un durumunda bir değişiklik olmadığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertliler ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

