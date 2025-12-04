Filenin aslanları final turunda

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Portekiz'in Porto ekibini 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi. İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek. Bu arada bir başka Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında evinde Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz'u baştan sona üstün oynadığı oyun sonrasında 25-19, 27-25, 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti.Göztepe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. İzmir ekibi, Yaz döneminde de ilgilendiği Gremio'nun 23 yaşındaki golcüsü Andre Henrique için yeniden Brezilya kulübüyle temasa geçen yönetimin, transferi kiralama formülüyle gerçekleştirip sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istediği öğrenildi. Gremio cephesinin ise oyuncuyu bonservisiyle satma niyetinde olduğu ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor.

