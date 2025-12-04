PODCAST CANLI YAYIN
Filenin aslanları final turunda

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Portekiz'in Porto ekibini 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi. İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Portekiz'in Porto ekibini 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi. İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek. Bu arada bir başka Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında evinde Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz'u baştan sona üstün oynadığı oyun sonrasında 25-19, 27-25, 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti.Göztepe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. İzmir ekibi, Yaz döneminde de ilgilendiği Gremio'nun 23 yaşındaki golcüsü Andre Henrique için yeniden Brezilya kulübüyle temasa geçen yönetimin, transferi kiralama formülüyle gerçekleştirip sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istediği öğrenildi. Gremio cephesinin ise oyuncuyu bonservisiyle satma niyetinde olduğu ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor.

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek
Barzanilerin maskesi Cizre’de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS’yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR’a 19 bin TL maaş...
Özgür Özel’e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan’a Deden neredeydi sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
İmralı sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez’i öncelikli hedefi olarak belirledi
Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!
HSK atamaları Resmi Gazete’de! 1351 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
ZTK’da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!
Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu!
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD’dan Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye sabotaj girişimi: YPG’ye müttefik dediler
CHP’de kirpi operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Öcalan MHP-darbe sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor | CHP’ye çağrı yaptı
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!