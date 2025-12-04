PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray'ın Jakobs'u 31 maçtır forma giymiyor

G.Saray'ın Monaco'dan 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Senegalli sol kanat oyuncusu Ismail Jakobs bir türlü sakatlıktan kurtulamıyor. 26 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcu, Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle tam 31 maç kaçırdı

04 Aralık 2025
G.Saray'ın Monaco'dan 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Senegalli sol kanat oyuncusu Ismail Jakobs bir türlü sakatlıktan kurtulamıyor. 26 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcu, Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle tam 31 maç kaçırdı. 134 gün sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Süper Lig'de cuma günü oynanacak Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçlarında da görev alamayacak tecrübeli futbolcunun darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşaması teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon 17 resmi maça çıkan 26 yaşındaki İsmail Jakobs sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ritim tutmakta zorlandı.

