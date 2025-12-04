PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe deplasmanda liderlik mücadelesi verecek

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında bugün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında bugün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak. EuroLeague'in son şampiyonu Sarı-Lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya sekizinci sırada girdi. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ev sahibi ekip ise altıncı basamakta bulunuyor. Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler bu seriyi güçlü rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.

