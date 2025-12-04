PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş ocakta kadroyu güçlendirecek!

Ocak ayında sol kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Flamengo’nun yıldızı Everton Cebolinha’yı gündemine aldı.

Giriş Tarihi :04 Aralık 2025
Beşiktaş ocak ayında en az 4 oyuncuyla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kartal'ın gündeminde, Flamengo'nun yıldızı Everton Cebolinha var. Brezilya medyasına göre sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan oyuncunun kontratını uzatmak için Flamengo girişimlerde bulundu. Ancak Avrupa'ya gitmek isteyen Everton bunu kabul etmedi.

40 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Bu yüzden 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Ocak ayında ayrılma ihtimali güçlendi. Flamengo, 2022 yılında 17.5 milyon dolara kadrosuna kattığı oyuncuyu satarak bu paranın bir kısmını geri kazanmayı planlıyor. Piyasa değeri bir ara 40 milyon Euro'yu gören yıldız oyuncunun şu anki değeri ise 7 milyon Euro'ya inmiş durumda. 25 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen Everton, 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.


RAFA ÇİN YENİ UMUT
Beşiktaş'ta Rafa Silva idmana yine çıkmadı. Bu gelişmenin ardından Portekizli oyuncunun kesin olarak takımdan ayrılacağı ididaları güçlenirken akşam saatlerinde gelen haber bir anda Portekizli yıldızın durumunu farklı bir boyuta soktu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Rafa Silva'nın antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında.

