Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland Fulham maçında attığı golle İngiltere Premier Lig tarihinde 100 gol barajına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Haaland, 100 gole ulaşmak için sadece 111 maç oynadı ve bunu başaran en hızlı oyuncu olarak Alan Shearer'ın 124 maçlık rekorunu geride bıraktı" denildi. Norveçli golcü ayrıca Premier Lig'de mücadele eden her takıma karşı gol sevinci yaşadı. Erling Haaland, 2022'den bu yana rakip olduğu 23 takıma da gol attı.

