Barış Alper krizi büyüyor! Galatasaray teklifi reddetti: Oyuncu idmana çıkmadı

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi ekibi NEOM, bir süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif etti. Körfez ekibi 25 yaşındaki kanat oyuncusuna da yıllığı 13 milyon eurodan 5 senelik kontrat önerdi. Barış'ın teklife sıcak baktığı ve yönetimden transferi için kolaylık sağlanmasını talep ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetimi ise bu rakamı az bularak teklifi reddetti. Bu gelişme üzerine milli futbolcu da dünkü idmana katılmayarak kriz çıkardı.

NEOM'U FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

Galatasaray Kulübü dün bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bazı kulüplerin teklifleri defalarca reddedilmesine rağmen FIFA kurallarını hiçe sayarak oyuncularımızla izinsiz görüştüğü tespit edilmiştir" denildi. Olayın ayrıca FIFA'ya taşındığı da belirtildi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Barış Alper, NEOM'un kendisine yaptığı teklif sonrası siyah ekran paylaşımı yaparak kafaları karıştırdı.