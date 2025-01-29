SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca: "Benim için büyük sorumluluk"

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Anderson Talisca, “Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak” diye konuştu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Fenerbahçe’nin yeni transferi Talisca: Benim için büyük sorumluluk

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, Al Nassr'dan transfer ettiği Talisca'ya imzayı attırdı. Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, "Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim"dedi. Sambacı yıldız, "Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak" ifadelerini kullandı.

    1.5 YILLIK İMZAYI ATTI
    Talisca, kendisini 1.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na röportaj verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ekrem İmamoğlu’nun ailesi kuralları hiçe saydı! Sığınakları dükkanlara kattılar, yangın çıkışlarını kapattılar
    Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat tarih oluyor! AGS nedir? Milli Eğitim Akademisi’nde süreç nasıl işleyecek? AGS KPSS’den daha mı zor
    Başka Bir Gün Dizi
    Marmara ve Ege’de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor
    Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü!
    Evde çalışana emeklilik | Bakıcılar, gündelikçiler için ne kadar prim ödeniyor?
    Bolu’daki yangını TBMM araştıracak! AK Parti duyurmuştu: Muhalefet Cumhur İttifakı reddediyor algısı yapamayacak!
    İtalya’da siyasi deprem: Başbakan Meloni’ye soruşturma açıldı
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da
    ABD’de ilklerin kabinesi: Trump’ın A takımı belli oldu! LGBT’ye savaş açtı kasayı eşcinsele bıraktı
    Barış Pehlivan’dan sonra Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltında
    Terör örgütü FETÖ’de Asude krizi: Uzun Cevdet herkesi dinlemeye almış
    CHP’de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu’na ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum
    Yapay zeka savaşları kızıştı! DeepSeek’e siber saldırıya bir de böyle bakın... OpenAI ve ChatGPT’nin tahtını sallayıp meydan okudu