Türkiye’de tek bir Ciro var

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens eski takımı Napoli, kariyeri ve Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'yle ilgili İtalyan basınına dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Mertens, "İlerleyen dönemlerde Napoli'de yaşamak istiyorum. Eski evimi elbette özlüyorum. Ancak; ilerleyen zamanda kendimi bir antrenör olarak görmüyorum" itirafında bulundu. Yıldız oyuncu, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın büyük ses getiren yeni transferi Ciro Immobile için ise "Ona Türkiye'de sadece bir Ciro olduğunu söyledim. Şaka bir yana Immobile Türkiye'ye geldiği için mutluyum. O da Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet" dedi.

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