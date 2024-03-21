İtalyan basını Arsenal’in sağ beki Cedric Soares’i Beşiktaş’a yazdı

Sezonu istediği şekilde geçiremeyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Şampiyonluk yarışının dışında kalan ve son 3 maçından mağlup ayrılan Kartal, 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Yeni sezonda zirve mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınından Tuttomercato, Beşiktaş'ın Arsenal'de forma giyen Portekizli sağ bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.

Haberde sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi. Ayrıca İspanya, Fransa ve İngiltere'den de Soares'e ilgi olduğu belirtildi. 32 yaşındaki Cedric Soares, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta 193 dakika süre aldı. Portekizli sağ bek, gol ve asist katkısı üretemedi. İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Soares'in güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro civarında.