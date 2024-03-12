Galatasaray kulübü, Kadir Sağlam ve Mert Hakan ile ilgili federasyona çağrıda bulundu

Galatasaray dün 4 sayfalık bir açıklama yayınladı.Sarı-Kırmızılılar açıklamasında, "Kadir Sağlam, Fenerbahçe'ye 3 tane kırmızı kart çıkarması gerekirken Pendikspor'u, biri teknik direktörü olmak üzere 3 kırmızı kartla cezalandıran, birçok oyuncunun defalarca kendisine parmak sallamasına, kendi vücuduna dokunmasına, kendisini ittirmesine, sahadaki otoritesini yerle bir etmesine seyirci kalan, skandal kararlarla maçı bir taraftan alarak diğer tarafa veren bu hakem, ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme hattındaki rekabete de ağır darbe vurmuştur. Hakemi tehdit eden ve sonra da takımının beraberlik golünü atan Mert Hakan'a nasıl bir ceza verilecek? Koridorda yaşananlar açıklanacak mı?" denildi.

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