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2024'e Semih damgası: Beşiktaş'ın genç yıldızı bu seneki performansıyla parmak ısırtıyor

Bu yıl çıktığı 9 maçta 8 gol atan 18 yaşındaki yıldız, Avrupa'nın 15 büyük ligi baz alındığında Look de Jong ve Dusan Vlahovic'in ardından 3. sırada yer aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
2024’e Semih damgası: Beşiktaş’ın genç yıldızı bu seneki performansıyla parmak ısırtıyor

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy gollerini sıralamaya devam ediyor. İstanbulspor maçında da fileleri havalandıran 18 yaşındaki futbolcu 2024 yılında çıktığı 9. maçta 8. golünü kaydetti.

Her 91 dakikada bir skor yapan genç yıldız bu performansıyla da Avrupa'nın en iyi 15 ligi baz alındığında bu yıl en çok gol atan futbolcular arasında 3. sırada. Listenin ilk sırasında 7 maçta 10 golü bulunan PSV Eindhoven'ın Hollandalı forveti Look de Jong yer alıyor. 33 yaşındaki golcü 56 dakikada bir skora etki etti.

Listenin ikinci sırasında ise 7 maçta 9 gol atan Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic var. 24 yaşındaki yıldız 68 dakikada bir skora katkıda bulundu. 4. sırada AEK'ın yıldızı Levi Garcia var. 6 maçta 8 gol atan 26 yaşındaki golcü 51 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Listenin 5. sırasındaki isim ise Sivas'ın Arnavut golcüsü Rey Manaj... 27 yaşındaki forvet 9 maçta 8 gol kaydetti ve 101 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

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