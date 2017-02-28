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Lukas Podolski 'yle anlaştı

Sarı-Kırmızılı formayı terleten Japon kulübü ile anlaştı ve bugün 'la ilişkisini kesip, Japonya'ya gidecek.

Lukas Podolski bugün gidiyor!

Dün akşam oynanan derbi maçını kaybeden 'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japon ekibiyle anlaştı.

'yle daha önce de adı sıkça anılan yıldız oyuncu, bu takımla transferin son gününde resmi anlaşmayı yaptı ve Galatasaray'la yollarını ayırdı. Podolski bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşıp Japonya'nın yolunu tutacak.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 13:57
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