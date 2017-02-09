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Bakan müjdeyi verdi: 20 bin kişi alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz yaptığı açıklamada 20 bin öğretmenin alımınının yapılacağını açıkladı.

Bakan müjdeyi verdi: 20 bin kişi alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
  • 09 Şubat 2017, Perşembe 14:34
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