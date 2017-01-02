Yol Durumu
  1. Saldırganın bıraktığı montun üzerinden para çıktı!
  2. Terörist ile ilgili dikkat çeken detaylar

Türk ve Rus jetleri hedeflerini vurdu

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve Rusya Federasyonu'na ait uçaklar tarafından Suriye'deki terör örgütü 'a ait hedefler imha edildi. TSK'nın hava harekatı ve topçu atışları sonucu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk ve Rus jetleri birlikte vurdu!

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden kapsamında terör örgütü 'a ait hedeflere Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca hava harekatı düzenlendi, hedefler çok namlulu roketatar, havan ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Hava harekatı ve atışlar sonucu aralarında silah mevzilerinin de bulunduğu 111 hedef vuruldu, 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında muhalif unsurlarca El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekata havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle devam edildi.

Bölgede belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 103 hedef Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar, havan ve tank atışlarıyla baskı altına alındı, bunlardan birçoğu kullanılamaz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar El Bab, Bzagah ve Tadif'teki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları aralarında silah mevzisi, barınma ve karargah binalarının bulunduğu 8 hedefi imha etti. Hava harekatı ve topçu atışları sonucu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

RUS UÇAKLARI DA VURDU
Rusya Federasyonu'na ait uçaklarca El Bab'ın 8 kilometre güneybatısındaki Dayr Kak'a düzenlenen hava harekatında da bölgedeki terör örgütü DEAŞ unsurları imha edildi.
Etiketler: ,
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 09:39
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
ihsan ihsan

bu abd alçağına karşı rusya ile beraber hareket edelim şerefsiz abd nin hiç deaşe bumbalaması varmı kendi örgütü pilsliğin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 11:33
FatihSultan23 FatihSultan23

İnşallah Rusya ve Türk dostluğu böyle devam ettikçe batı siyonist pislikleri kudurup kunduz gibi geberirler, pislik avrupalılar, terörist besleyiciler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 11:04
ATABEY ATABEY

ABD ve İngiltere daha da kuduracaktır, Rusya ve Türkiye yan yana gelmemeliydi onlara göre..ama artık beraberiz, gerisini onlar düşünsün..

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.01.2017 10:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar