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    • Ekonomi
    • 17.06.2021 17:38
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    • 17.06.2021 17:38
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    17 Haziran Perşembe Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    AA
    17 Haziran Borsada kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Mavi Giyim hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,54 oranında 57, 85 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 17 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Mavi Giyim 57,85 54,30 6,54
    Aksa 15,75 15,33 2,74
    Tekfen Holding 15,18 14,91 1,81
    MLP Sağlık 21,94 21,56 1,76
    Türk Hava Yolları 14,57 14,32 1,75
    Pegasus 77,90 76,60 1,70
    Şok Marketler Ticaret 11,65 11,46 1,66
    Net Holding 4,65 4,58 1,53
    TAV Havalimanları 27,56 27,26 1,10
    Migros Ticaret 33,68 33,32 1,08
    Tofaş Oto Fabrikası 30,52 30,20 1,06
    Yataş 13,21 13,08 0,99
    Esenboğa Elektrik 30,04 29,76 0,94
    İhlas Gayrimenkul 1,23 1,22 0,82
    Otokar 293,80 291,80 0,69
    Türk Telekom 7,11 7,07 0,57
    GSD Holding 2,06 2,05 0,49
    İndeks Bilgisayar 6,65 6,63 0,30
    Ülker Bisküvi 22,38 22,32 0,27
    Çimsa 24,34 24,28 0,25

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 18,81 20,90 -10,00
    Aksa Enerji 12,15 12,58 -3,42
    Fenerbahçe Futbol 38,68 40,00 -3,30
    Netaş Telekomünikasyon 20,30 20,90 -2,87
    Ege Gübre 176,60 181,40 -2,65
    Eczacıbaşı Yatırım 40,02 40,90 -2,15
    Halk GMYO 2,74 2,80 -2,14
    Alarko Holding 8,81 8,99 -2,00
    Halkbank 4,98 5,08 -1,97
    Anadolu Efes 22,16 22,58 -1,86
    Koza Madencilik 15,18 15,45 -1,75
    Ereğli Demir Çelik 18,61 18,93 -1,69
    Deva Holding 23,68 24,08 -1,66
    Good-Year 6,71 6,82 -1,61
    İhlas Holding 0,61 0,62 -1,61
    Hektaş 8,18 8,31 -1,56
    İş GMYO 1,92 1,95 -1,54
    Çemtaş 13,20 13,39 -1,42
    Kerevitaş Gıda 4,41 4,47 -1,34
    Ford Otosan 174,50 176,70 -1,25

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