17 Haziran Perşembe Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Mavi Giyim hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,54 oranında 57, 85 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 17 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|57,85
|54,30
|6,54
|Aksa
|15,75
|15,33
|2,74
|Tekfen Holding
|15,18
|14,91
|1,81
|MLP Sağlık
|21,94
|21,56
|1,76
|Türk Hava Yolları
|14,57
|14,32
|1,75
|Pegasus
|77,90
|76,60
|1,70
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|11,46
|1,66
|Net Holding
|4,65
|4,58
|1,53
|TAV Havalimanları
|27,56
|27,26
|1,10
|Migros Ticaret
|33,68
|33,32
|1,08
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,52
|30,20
|1,06
|Yataş
|13,21
|13,08
|0,99
|Esenboğa Elektrik
|30,04
|29,76
|0,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,22
|0,82
|Otokar
|293,80
|291,80
|0,69
|Türk Telekom
|7,11
|7,07
|0,57
|GSD Holding
|2,06
|2,05
|0,49
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|6,63
|0,30
|Ülker Bisküvi
|22,38
|22,32
|0,27
|Çimsa
|24,34
|24,28
|0,25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|18,81
|20,90
|-10,00
|Aksa Enerji
|12,15
|12,58
|-3,42
|Fenerbahçe Futbol
|38,68
|40,00
|-3,30
|Netaş Telekomünikasyon
|20,30
|20,90
|-2,87
|Ege Gübre
|176,60
|181,40
|-2,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,02
|40,90
|-2,15
|Halk GMYO
|2,74
|2,80
|-2,14
|Alarko Holding
|8,81
|8,99
|-2,00
|Halkbank
|4,98
|5,08
|-1,97
|Anadolu Efes
|22,16
|22,58
|-1,86
|Koza Madencilik
|15,18
|15,45
|-1,75
|Ereğli Demir Çelik
|18,61
|18,93
|-1,69
|Deva Holding
|23,68
|24,08
|-1,66
|Good-Year
|6,71
|6,82
|-1,61
|İhlas Holding
|0,61
|0,62
|-1,61
|Hektaş
|8,18
|8,31
|-1,56
|İş GMYO
|1,92
|1,95
|-1,54
|Çemtaş
|13,20
|13,39
|-1,42
|Kerevitaş Gıda
|4,41
|4,47
|-1,34
|Ford Otosan
|174,50
|176,70
|-1,25