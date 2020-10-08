Yavuz Kaşıkçı suçları nelerdir? Yavuz Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli? 11.5 yıldır firari durumunda bulunan ve yer altı dünyasının tanıdık yüzlerinden birisi olan Yavuz Kaşıkçı yakalandı. Yapılan operasyonla yakalanan ve İstanbul'a getirilen Yavuz Kaşıkçı'nın kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyordu. Dosyasının düşmesine altı ay kala yakalandığı iddia edilen Yavuz Kaşıkçı tutuklanarak Metris Cezaevi'ne yerleştirildi. Peki, Yavuz Kaşıkçı kimdir? Yavuz Kaşıkçı suçları nelerdir?

YAVUZ KAŞIKÇI KİMDİR?

Yavuz Kaşıkçı adı 90'lı yıllardan bu yana yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz'ın "tetikçisi" olarak bilinirdi. Dönemin polis raporlarında adı "Örgütün yöneticilerinden; silahlı kanatta yer alıyor. Kürşat Yılmaz ile para paylaşımı konusunda sık sık ihtilafa düşüyor." şeklinde geçmişti.