Yavuz Kaşıkçı suçları nelerdir? Yavuz Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli? 11.5 yıldır firari durumunda bulunan ve yer altı dünyasının tanıdık yüzlerinden birisi olan Yavuz Kaşıkçı yakalandı. Yapılan operasyonla yakalanan ve İstanbul'a getirilen Yavuz Kaşıkçı'nın kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyordu. Dosyasının düşmesine altı ay kala yakalandığı iddia edilen Yavuz Kaşıkçı tutuklanarak Metris Cezaevi'ne yerleştirildi. Peki, Yavuz Kaşıkçı kimdir? Yavuz Kaşıkçı suçları nelerdir?
YAVUZ KAŞIKÇI KİMDİR?
Yavuz Kaşıkçı adı 90'lı yıllardan bu yana yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz'ın "tetikçisi" olarak bilinirdi. Dönemin polis raporlarında adı "Örgütün yöneticilerinden; silahlı kanatta yer alıyor. Kürşat Yılmaz ile para paylaşımı konusunda sık sık ihtilafa düşüyor." şeklinde geçmişti.
YAVUZ KAŞIKÇI SUÇLARI NELERDİR?
Kürşat Yılmaz ile Yavuz Kaşıkçı'nın adının karıştığı en büyük olay, 1991'i 1992'ye bağlayan yılbaşı gecesi, Çakıl Gazinosu'nda işlenen Ayanoğlu cinayetiydi. Yılmaz, "Kısmetim 1" gemisiyle ilgili davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Derya Ayanoğlu'nun babası armatör Osman Ayanoğlu'nu adamı Yavuz Kaşıkçı'yı öldürtmek suçundan yakalandı, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
Kaşıkçı adı, Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun öldürülmesi olayında da geçti. 1999 yılında Suyolcu'yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan'ı azmettirdiği öne sürülen Kürşat Yılmaz'la suç ortağı Yavuz Kaşıkçı Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Evinin önünde 16 Mayıs 1995'te öldürülen Suyolcu cinayetiyle ilgili katil zanlısı olarak Erdoğan ile Şerafettin Kurt bir yıl sonra yakalanmış, Erdoğan ifadesinde, Kürşat Yılmaz'ın emriyle cinayeti işlediğini, planı Yavuz Kaşıkçı'nın yaptığını öne sürmüştü. Savcılık üç sanık hakkında idam cezasıyla dava açtı. Kurt, iki yıl önce cezaevinde şişlenerek öldürüldü.
1998 yılında sonuçlanan davada Erdoğan ömür boyu hapis, Yavuz Kaşıkçı ve Kürşat Yılmaz 16 yıl 6'şar ay hapis cezası almıştı. Yargıtay Erdoğan'ın kararını onaylarken, Yılmaz ve Kaşıkçı hakkındaki cezayı az bularak davayı bozmuştu.