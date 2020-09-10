Kahvaltı yetmez Dark da izleyin
Hasip Kaplan... HDP'nin eski milletvekili... Selahattin Demirtaş'a yakın bir isim...
19 Ağustos'ta bir tweet atıyor...
"Meral Akşener, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Kazanması için yardımcısının bir Kürt olması şart. Güven bunalımını aşacak adımlar birleştirir." Zamanlama manidar... Kürt kökenli Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar çıkarmış bir ülkede Akşener'in yardımcısının bir Kürt olması mesele değil... Asıl mesele birbirleriyle sözde uzlaşmaz çelişkiler yaşayan İyi Parti ve HDP'yi kimin yeniden ortak bir noktada buluşturmak istediği sorusu...
Yeniden diyoruz çünkü proje eski... Tarih 6 Haziran 2018... Meral Akşener: "HDP'nin de içinde yer aldığı, CHP'nin, Saadet Partisi'nin hepimizin bir araya gelip, Sayın Abdullah Gül'ü aday göstermemiz istendi bizden." Kim istedi, niye istedi belli değil.
Ama 2 yıl önce denediklerini yeniden denemek için harekete geçen birileri var.
Hasip Kaplan'ın tweetinden yola çıkarak varmıyorum bu sonuca.
Kendisini bugünden sahaya atan Akşener'in "Kafama silah dayasalar Cumhur ittifakına gitmem" açıklaması.
Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunlu olduğunu hiç saklamayan, her fırsatta özerklik isteyen Selahattin Demirtaş'ın "Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim" sözleri...
Akşener'in "Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" cevabı...
Bunlar hep bir organizasyona işaret. Proje çok net... Akşener'in çatı adaylığında muhtemel yardımcılarından birinin Demirtaş olabileceğini fısıldıyorlar bize...
Demek ki neymiş... Mesele tam da okyanus ötesinin, Jo Biden'lerin, Macron'ların istediği gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekse uzlaşmaz çelişkiler unutuluverirmiş.
Ya da ortada zaten uzlaşamayacakları bir durum yokmuş...
Kahvaltı için sözleşen Akşener- Demirtaş ikilisi ilk adımı attı.
İster misiniz bundan sonraki aşamada Netflix'i açıp partilerinin yetkili kurullarıyla beraber Dark dizisini de izlesinler.
Malum Meral Hanım'ın en sevdiği dizi...
Kemal Bey ve Temel Bey de onlara spoiler verir...
Kim bilir belki de bir spoiler de Abdullah Gül'den gelir...
SPOİLER VERMEK: Bir dizi ya da film izlerken, kitap okurken başka bir kişinin henüz gelmediğiniz bir bölüm hakkında bilgi vermesi... Bir şeyin önceden reklamının yapılması...
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