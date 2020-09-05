Ben de sizin elemanınızım!

Meral Akşener'de son dönemde ciddi bir hareketlenme var.

Bazı köşe yazarları aksini iddia edip "Abdullah Gül'ün çatı adaylığına yeşil ışık yaktı" dese de, Halk TV'ye verdiği röportajla Cumhurbaşkanlığı adaylığını fiilen ilan etti.

Meral Hanım'ın "Gül'ü isteyen sol liberal bir grup var" açıklaması CHP lideri Kılıçdaroğlu'na verilmiş bir "Vazgeç bu sevdadan. Gül ile seçim alamayız" mesajı.

Bu arada Meral Hanım sadece Halk TV'ye röportaj vererek bu işi pişirmeye çalışmıyor. Çarşı, pazar geziyor. Vatandaşın derdini dinliyor..

Ancak Meral Hanım'ın çarşı, pazar gezilerinde normal olmayan, hayatın olağan akışına denk düşmeyen bazı şeyler yaşanıyor.

Meral Hanım nereye gitse karşısına kendisini son derece düzgün cümlelerle ifade eden, memlekette her şeyin ne kadar kötü olduğunu çarpıcı örneklerle anlatan bir vatandaş çıkıyor.

Ve ne ilginçtir ki o anlarda kamera hep kayıtta oluyor. Sonra o diyalog bir anda makyajlanıp, montajlanıp sosyal medyadan ışık hızıyla dolaşıma sokuluyor.

Ancak tüm bu profesyonelliğe rağmen Meral Hanım sık sık iletişim, pardon yol kazalarına uğramaktan da kurtulamıyor.

Hatırlayın Elazığ'da devletin depremzedeye yardım etmediğini iddia etti. Yanına aldığı sözde depremzedeyle beraber kameralar önünde bir güzel çaktılar iktidara.

Adam şu son cümleyi kurmasaydı 10 numara iş olacaktı: Ben de burada sizin bir elemanınızım. Kadir Bey ile görüştüm!

Artık kimse o Kadir Bey? Ne konuştularsa! Neyi planladılar bilinmiyor...

En son Kütahya'da benzer bir olay yaşandı.

Eti Bor'daki işini AK Parti'ye üye olmadığı için kaybettiğini iddia eden bir vatandaşı Akşener'in karşısına çıkardılar...

Meral Hanım'ın bu haksızlığa isyan etmemesi mümkün değildi.. Hemen bir tweet patlattı...

"Böyle haksızlık, vicdansızlık olur mu? Vatandaş AK Parti üyesi olmadan eve ekmek götüremeyecek mi?" Meral Hanım'ın bir kez daha yanıltıldığının ortaya çıkması 1 saati bile bulmadı.

Eti Maden'den yapılan açıklamayla olayın aslı ortaya çıktı. O vatandaş kuruma dışardan hizmet veren yüklenici firmada 25 Nisan günü şoför olarak işe başlamıştı.

Kendisi ile birlikte iş başı yapan 8 şoför sözleşme gereği zorunlu olan "Ağır ve Tehlikeli işte çalışabilir" raporunu kuruma sunmuş ancak o raporunu ibraz etmemişti.

Yüklenici firma da çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, yasayı çiğnememek için o kişinin iş akdini sonlandırmıştı.

Üstelik ilçede herkes Akşener'e "AK Parti üyesi olmadığı için işten çıkarıldı" denilen şahsın AK Parti üyesi olduğunu konuşuyordu!

Meral Hanım hazır vatandaşın derdini dinlemeye başlamışken biraz da 31 Mart seçimlerinden sonra Millet İttifakı tarafından alınan belediyelerde sırf AK Parti döneminde işe girdiler diye kapının önüne konulan on binlerce garibanın da hakkını savunsa.

İdeolojik takıntıların, kendi kadrolarına yer açmak isteyen başkanların vicdansızlığının kurbanı olan bu insanların hikayeleri yüzde yüz gerçek.