Kimmiş Atatürk düşmanları?

Türkiye'de gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ayasofya'nın ibadete açılış töreninde yaptığı konuşma.

Günlerdir Erbaş'ın Atatürk'e beddua ettiğini iddia eden gardrop Atatürkçülerinin hezeyanlarını dinliyoruz.

Dertleri aslında Atatürk değil. Ayasofya'nın ibadete açılmasına açıktan karşı çıkamadıkları için Diyanet İşleri Başkanı üzerinden hükümeti yıpratmaya çalışıyorlar.

Dertlerinin Atatürk olmadığını nereden mi biliyoruz? Yakın tarih bu arkadaşların gerçek yüzlerine ayna tutan onlarca somut vakayla dolu.

Dertleri gerçekten Atatürk olsaydı.. CHP tabanına "Mustafa Kemal'in itleri" diye seslenen Sırrı Sakık'a iki çift laf ederlerdi.

Dertleri Atatürk olsaydı.. Mustafa Kemal'e 'Kefere' diyen Mehmet Bekaroğlu'nun CHP'den milletvekili yapılmasına itiraz ederlerdi.

Dertleri Atatürk olsaydı…"Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte, birey olmanın önüne geçen bir ifade" diyen Canan Kaftancıoğlu ve yol arkadaşları olan 10 Aralıkçıların CHP'yi ele geçirmesine sessiz kalmazlardı.

Peki kim bu 10 Aralıkçılar? Daha 2005 yılında "CHP kapatılsın, vakıf olarak varlığını sürdürsün" diyenler.

Son kurultayda Parti Meclisine giremeyen Örsan Öymen neden " Atatürk ile sorunu olanlar bu partide rahatlıkla seçiliyor" diye isyan ediyor? Kim bu Atatürk ile sorunu olanlar?

Diyanet İşleri Başkanını kast ediyor olamaz değil mi? Parti Meclisi için yarıştığı Burhan Şenatalar'ı işaret ediyor.

Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salıcı ikilisinin dokunuşuyla Parti Meclisi'ne 900 küsur oyla giren Şenatalar'ın Atatürk'e bakışı nasıl acaba?

Arşivden aktaralım… "Atatürk'ü eleştirmek tabu değil. Kemalist anlayışla meselemiz var. Bu anlayış tarihi doğru okuyamıyor. Bizim gözümüzde bu insanların 2. Dünya Savaşında dağlara kaçıp , savaşın bittiğinden habersiz yaşayan Japonlardan farkı yok."

Ya işte böyle.. Bu ekip kendisini 'Mustafa Kemal'in askeri' olarak gören CHP'lilere yıllarca dağda yaşayan savaş kaçkını Japon askeri gibi bakıyor.

Acı ama gerçek… Sonra ekranlarda, gazetelerde tek malzemeleri Atatürk istismarı olan adamlar, kadınlar çıkıyor bize Atatürk anlatıyor!

Efendim neymiş… Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk'e beddua etmiş! Siz önce CHP'deki Atatürk düşmanlarına bir bakın… Odasındaki Atatürk tablosunu indiren Ali Erbaş mıydı, yoksa bu ekipten bir vekil mi? Bir araştırın bakalım ne bulacaksınız…

CHP için bu kurultay bir dönüm noktasıdır.

Bugün Tuncay Özkan'a karşı birleşen parti içi klikler güçlerini test etti. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinin en yüksek oylarından biriyle genel başkan seçilmiş olmasına rağmen artık o koltukta rahat oturamaz.

4 genel başkan yardımcısı 10 Aralıkçılar tarafından tasfiye edilmiş bir liderden bahsediyoruz.

Kemal Bey belki bilgisi dahilinde belki de kendisinden habersiz yapılan bu operasyonun acı sonuçları ile çok yakında yüzleşecek.

SHP'nin sonunu getiren klikler 2020 CHP'sinde kontrolü ele aldı. Bundan sonra bölünme kaçınılmaz…

Eskiler boşuna mı "Tarih tekerrürden ibarettir" demiş…