Enseyi karartma Türkiye

Korona günlerinde en çok ihtiyacımız olan şey soğukkanlılığımızı korumak ve paniğe kapılmamak.

Dünya üzerinde Korona ile mücadeleyi bizim kadar sistemli yürüten ve tüm hazırlıklarını aylar öncesinden tamamlamış ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu virüs ile mücadelede büyük bir avantaj. İdeolojik körlük yaşamayan tüm bilim adamları sözleşmiş gibi aynı şeyi söylüyor: Sağlık sistemimiz ve hazırlıklarımız çok iyi durumda. Virüs Türkiye'de ciddi sorunlar yaratmayacak.

Bu yeni vakalar ortaya çıkmayacak anlamına gelmiyor. Ama virüsün İtalya ve İran'daki gibi hızlı yayılmayacağını söylemek mümkün.

Neden mi? İtalya, Avrupa'nın en yaşlı ikinci ülkesi. Sağlık sistemi, hastaneleri virüsle mücadele edecek kapasitede değil. İran'daki sağlık altyapısının durumu çok kötü. Vakaları saklayarak virüsün yayılmasına adeta davetiye çıkardılar.

Peki Türkiye'de durum ne? Bazı çevreler aksini iddia etse de sağlık sistemimiz ve altyapımız sağlam. Bakan Fahrettin Koca süreci en başından beri şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımla ele alıyor. AK Parti'ye muhalif kesimler bile kendisinden övgüyle bahsediyor ki, bu bizim Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir tablo değil.

Bakan Koca'nın " 2 ay direnelim, yazın virüsün etkisi azalacak" açıklaması önemli. Tedbirli olursak, virüsün yayılmasını engellersek hayat 2 ayda normale döner.

KORONA RAKAMLARI

Perşembe günü itibariyle dünya genelinde COVİT-19 bulaşan kişi sayısı 114 bin 809

Virüs dünyanın 115 ülkesinde görüldü ve 4 bin 31 can aldı. Buna karşılık iyileşen kişi sayısı 64 bin 81.

Durumu ağır ve kritik olan vaka sayısı 5 bin 711.

Bu şu anlama geliyor. COVIT-19 size bulaştıysa bile hemen paniğe kapılmaya gerek yok. Çünkü vakaların yüzde 81'i hafif formda geçiyor. Yüzde 14'ü orta, yüzde 5'i ağır formda seyrediyor.

Covıt-19'da ölüm oranı yüzde 3.4. Eğer 50 yaş altındaysanız ölüm oranı sadece 0,2. Bu oran Atipik zatürede yüzde 10.

Yani en çok vakanın görüldüğü Çin'de yaşamıyorsanız, yakın dönemde Çin'e gitmemişseniz ve 50 yaş altındaysanız...Aldığınız piyango biletine büyük ikramiye çıkma olasılığı, COVIT -19'a yakalanma olasılığından daha yüksek. Biletinize büyük ikramiye çıkma olasılığı 45 milyonda 1!

Bütün bunları niye anlattık… Paniğe kapılmayın…Sosyal medyada her okuduğunuza inanmayın. Dünyanın sonu falan gelmedi. Marketlere, eczanelere hücum edip malzeme stoklamayın.

Kişisel temizliğinize özen gösterip, bağışıklık sisteminizi güçlendirdikten sonra virüs vız gelir tırıs gider…