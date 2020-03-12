Korona kafası

Türkiye'de bazı çevrelerin aylardır heyecanla yolunu gözlediği Koronovirüs sonunda sınırlarımızdan içeri girdi.

Maskeden sonra kına satışlarını da patlatmasına kesin gözüyle bakılan bu gelişme en çok taze CHP'li Abdullatif Şener'i sevindirmiş görünüyor.

Gece yarısı mutluluğunu gizleyemediği her cümlesinden belli olan tweetinde "Haberler kötü. Benden duymuş olmayın. Dünya ekonomisi çöküşe doğru yol alıyor. Eğer virüs bu hızla yayılırsa hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Dostlar! Yeni bir dünyaya merhaba!" diyor.

Abdullatif Yoldaş'ı bu kadar sevindiren, umutlandıran şeyin ölümcül bir virüs olduğunun farkındasınız değil mi? İşte buna kısaca Korona kafası diyoruz.

Adam sandıkta yenemediği Erdoğan'ın düşmesi için umudunu derin ABD, AB, CIA, FETÖ, PKK-YPG, DEAŞ ve ESAD'dan sonra şimdi de Koronavirüs'e bağlamış!

Abdullatif Yoldaş'ın yalnız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Elbette ki yalnız değil…Olması da beklenemez. Sonuçta yeni bir dünya kuruluyor..Koskoca eski bakan yalan söylüyor olamaz!

CHP Milletvekili Özgür Karabat da muhtemelen Şener'in tweetini görüp aşka geliyor ve bir tweet de o patlatıyor. Onun Koronavirüs'e yaklaşımı daha da ilginç. Karabat'a göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk virüslü hastayı IMF'den para almak için açıklamış!

Şaşırdınız değil mi? Hiç şaşırmayın… Korona kafası tam olarak bu… Karabat'ın tweetten devam edelim. Efendim neymiş; IMF salgından zarar gören düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelere yardım için 50 milyar dolar ayırmış. Dünya Bankası da aynı amaçla 12 milyar dolar hazırladığını duyurmuş. Ve Sağlık Bakanı da bu gelişmelerden sonra kameraların karşına geçmiş, "Bizde de Korona vakası var" demiş!!!

Sayın vekile Türkiye'nin gelişmiş 20 ülkeden biri olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın tüm dünyayı kendisine hayran bırakan bir Koronavirüs mücadelesi verdiğini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Nasıl olsa inanmayacak. Korona kafası buna müsaade etmez.

Ama şunu bilmesinde fayda var. IMF o açıklamayı tam bir hafta önce, 4 Mart 2020'de yaptı. Yani ortada bir Korona vakası falan yoktu.

Korona kafasına sadece CHP'de rastlanmıyor. Ali Babacan'ın partisindeki arkadaşlar da Sağlık Bakanı'nın açıklamayı yaptığı tarihi ve saati manidar buluyor. Onlara göre de Sağlık Bakanı aslında yeni partinin gündeme gelmesini engellemek için o açıklamayı yapmış!!

Sizi bilmem ama ben Koronavirüs'ten çok bu kafadan korkuyorum.

Virüsle mücadele ediliyor, kısa bir süre içinde tedavisi de mümkün olacak. Ama bu zihniyetin tedavisi imkansız.

Korona günlerinde bir de bunlarla mücadele etmek zorundayız maalesef...