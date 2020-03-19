Hep birlikte yeneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle Avrupa'da virüse karşı en hazırlıklı ve güçlü durumda olan ülkeyiz.
Devlet ve millet el ele verip koronavirüs belasını da mümkün olan en az hasarla defedeceğiz.
Koronovirüsün Türkiye'ye etkileri ve alınan önlemlerle ilgili kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçlar da bunu gösteriyor.
Elimde BETİMAR'ın 16-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği bir koronavirüs araştırması var. Buna göre… Türk halkının yüzde 98,69'u Koronovirüs konusunda bilgi sahibi.
"Bilgim yok" diyenlerin oranı sadece 0,06. Vatandaşların yüzde 1.25'inin ise Korona konusunda bir fikri yok.
Türk halkının yüzde 93,52'si Koronavirüse karşı hangi tedbirleri alması gerektiğini biliyor. Yüzde 6,18'i ise bu konuda bilgi sahibi değil.
Virüse karşı yeterli tedbirleri aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 89,76. "Hayır tedbir almadım" diyenler ise yüzde 9,22…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sürecin başından beri takdir toplayan çalışkanlığı ve şeffaflığı araştırmaya da yansımış. Bakanın Koronavirüs ile mücadelesini başarılı bulanların oranı yüzde 89,42. "Başarısız" diyenler yüzde 7,51, "Fikrim yok" diyenler yüzde 3,07.
Hemen hemen tüm partilerin seçmenleri Bakan Koca'nın performansından memnun. Ancak bakana en büyük destek MHP'lilerden geliyor. MHP seçmeninin yüzde 98,25'i bakanın performansını başarılı buluyor.
Bu oran AK Parti seçmeninde yüzde 95,93, CHP seçmeninde yüzde 86,55, İyi Parti seçmeninde ise yüzde 86,54 olarak ölçümlenmiş. HDP seçmeni içinde bakanı başarılı bulanların oranı ise yüzde 62,7.
Araştırmada "Sağlık Bakanlığının virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemler sizce yeterli mi" sorusuna "Yeterli" diyenlerin oranı yüzde 69,45.
Vatandaşların yüzde 27.99'u alınan önlemleri yetersiz buluyor.
Umre ve yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınması vatandaşların yüzde 95,05'i tarafından olumlu bir karar olarak değerlendiriliyor.
Yüzde 4,44 ise uygulamayı gereksiz buluyor.
Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumların virüsle mücadele kapsamında aldıkları önlemleri yeterli bulanların oranı yüzde 57. Vatandaşların yüzde 32,25'i diğer kurumların aldığı önlemleri yeterli bulmuyor.
Ve muhalefet partilerinin virüsle mücadele için hükümetin aldığı kararlara yönelik eleştirileri… Vatandaşların yüzde 46,93'ü eleştirileri olumsuz buluyor ve desteklemiyor.
Yüzde 40,61'i ise olumlu buluyor. Yüzde 12,46'lık bir kesim ise bu konuda bir fikri olmadığını söylüyor.
Sonuç: Biz bu virüsü hep birlikte yeneriz… Vatandaş öyle diyor…
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