Siyasi ayak
Önümüzdeki dönemde daha rahat hareket edeceğiz." 12 Eylül 1980 darbesinde… "Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçik'e selam duruyoruz. Kenan Evren cennete gidebilir!" 28 Şubat'ta… " Asker yanlış da yapsa MGK kararlarıyla sevap almıştır…" 28 Şubat'ın Başbakanı Necmettin Erbakan'a… "Beceremediniz çekin gidin!" Çevik Bir'e… "Okullarımızı senin ayağının altına sererim." Turgut Özal'a… "Cennet mekan" Süleyman Demirel'e… "Sözün sultanı Süleyman Demirel" Bülent Ecevit'e… "Sana şefaatçi olacağım" Tayyip Erdoğan'a… Önce beddua sonra darbe girişimi!!
FETÖ'nün siyasi ayağının izleri yakın tarihte öylece duruyor… Gerçekten görmek isteyen kolayca görebilir o izleri… Böyle bir niyetleri varsa tabi…
TSK'NIN FETÖ RAPORU
Rakamlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan… TSK'da 15 Temmuz'dan sonra bin 937 personel geçici olarak görevden alındı.
23 bin 324 kişi hakkında işlem yapıldı. TSK'dan atılan 416 kişi göreve geri döndü… Ordudaki FETÖ temizliği kararlı bir şekilde sürüyor.
Hainler istedikleri kadar kendilerine saklamaya çalışsın, TSK'da barınamayacak.
Bakan Akar'ın şu sözleri önemli: "Her türlü takibi yaparak hiçbir hainin bu şerefli üniformayı giymesine müsaade etmeyeceğiz."
YOLDAŞ MEDYANIN HALLERİ
Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış… Adeta bir yalan üretim merkezi olarak çalışan yoldaş medya bu kez hedefe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi koydu… İddia şu: Bakan Pakdemirli Mersin programında 30 korumayla dolaştı.
Gerçek: Bakan, Mersin'e 5 korumayla gitti.
Zaten toplamda 13 koruması var. Onlar da 8 saatten 3 vardiya şeklinde çalışıyor.
İddiayı ortaya atan gazeteci bakanın basın danışmanını arasa bu bilgiye ulaşacak.
Ama bunu yapmıyor… Araştırmadan, sormadan yazıyor.
Sosyal medya trolleri de bu yalanı paylaşıyor.
Bunun adı objektif gazetecilik!
Bunun adı tarafsızlık!
Yersen…
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