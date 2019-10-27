100 yıllık plan çöpe
PKK, Güneydoğu'da özerk yönetimler ilan etmek için hendek terörünü bu yüzden başlattı.
DEAŞ-PKK/YPG-DHKP-C başta olmak üzere bütün terör örgütleri bu yüzden aynı anda Türkiye'ye karşı saldırıya geçti.
Asıl darbeyi 15 Temmuz'da FETÖ'yü sahaya sürerek vuracak ve Türkiye'nin fişini çekeceklerdi.
FETÖ'cü darbenin ana hedefi Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesini engellemek ve Ortadoğu'da kurulacak "İkinci İsrail" devletinin hayata geçmesini sağlamaktı. Ne yapsalar olmadı, Türkiye'nin direncini kıramadılar.
Baktılar her seferinde millet siyasi iradenin etrafında daha da sıkı kenetleniyor; ekonomi kartını sahaya sürdüler. Terörle, darbeyle istikamet veremedikleri Türkiye'ye ekonomik operasyonlarla diz çöktürmek istediler.
Trump'ın 13 Ağustos 2018'de attığı "Türk lirası güçlü dolarımız karşında eriyecek" tweeti ile başlayan ekonomik darbe süreci 24 Mart 2019'a kadar devam etti. Ağustos 2018'den 24 Mart 2019'a (yerel seçime 1 hafta kala) kadar tam 3 kez kur üzerinden Türk ekonomisine operasyon çektiler… Dolar 10 lira olacak, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki halk desteği azalacak, biz içerde suni gündemlerle birbirimize düşerken; onlar Ortadoğu'yu 100 yıl daha kontrol edecekleri düzenin Türkiye ayağını tam da planladıkları gibi oturtacaktı.
Yine başaramadılar… Türk ekonomisi sadece onları değil, kur operasyonlarında bizi batırmak için 15 milyar dolar harcayan bazı Körfez ülkelerini de şaşırtan bir direnç gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu süreçte hedefe konulması kesinlikle bir tesadüf değildi.
Batı emperyalizmin 100 yıllık planının çökmesini sağlayacak nihai hamle olan Barış Pınarı Harekatı'ndan önce şanslarını bir kez daha denediler… Türk ekonomisi sağlamdı, yeni bir operasyona hazırlıklıydı. Bu saldırı da püskürtüldü. Doları 5.89'dan yukarı çıkaramadılar… Harekat başarılı olunca doların ateşi de sönüverdi.
Bütün bunları niye hatırlattık? 2013 Gezi olayları ile başlatılan çalkantılı ve çileli bir sürecin sonuna geldik. Artık yeniden yükseliş dönemi başlıyor… Ankara ve Soçi mutabakatları sadece sınırlarımızın dibindeki terör tehdidini bertaraf eden metinler değil… Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin lider ülkelerden biri olduğu bu iki mutabakatla dünyaya ilan edildi. Bu coğrafyada Türkiye'nin izni olmadan değil sınırları değiştirmek; yaprak bile kımıldatamazlar.
ABD-AB-Rusya bu gerçeği gördü… Sıra içimizdeki İrlandalılarda…
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