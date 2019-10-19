Mektup yazanlar - tarih yazanlar

BİZİM muhalefetin ABD Başkanı Trump'ın hadsiz mektubuna gösterdiği orantısız ilgi sizi şaşırtmasın.

Son 3 yılda 3 kez Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan ABD gibi, bizimkiler de şaşkın...

O kadar çaresizler ki, İsmet İnönü'nün ta 1964'te dönemin hadsiz ABD Başkanı Johnson ile yaşadığı mektup krizinden siyaset üretmeye çabalıyorlar... ABD'nin Fırat'ın doğusunda geri atmak zorunda kalmasının Recep Tayyip Erdoğan'ın hanesine artı yazacağı düşüncesi onları çılgına çeviriyor... Gelelim bugüne... Tarih 8 Haziran 2019. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Millli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup gelir.. ABD'li bakan Türkiye'nin Ruslar'dan S-400 alması halinde ağır yaptırımlar uygulayacakları tehdidinde bulunmaktadır. Türkiye tabii ki bu tehdidi ciddiye almaz, ABD'nin tüm itirazlarına rağmen S-400'leri alır...

Tarih 9 Ekim 2019... Mektupla tehdit sırası ABD Başkanı Trump'tadır... "Sakın Fırat'ın doğusuna girme, yoksa..." kıvamındaki skandal mektup Ankara'ya ulaşır. Recep Tayyip Erdoğan aynı gün Fırat'ın doğusuna girme kararı alır... ABD yönetiminin Türkiye'yi durdurmak için çaresizce mektubu sızdırdığı gün ise Türk komandosu Fırat'ın doğusunu silip süpürmektedir. Etkisiz hale getirilen YPG'li terörist sayısı 702'ye, TSK'nın terörden temizlediği bölgenin büyüklüğü bin 300 kilometreye ulaşmıştır... Sonrası malum... Bu süreçte birileri eski ezberleriyle tehdit mektupları yazarken, biz tarih yazdık...

Cevabı mektupla değil, Mehmetçik selamıyla verdik...

Türkiye'nin hem sahada hem masada kazandığı Barış Pınarı Harekatı'nın özeti budur...